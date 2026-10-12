A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sob o comando do presidente Pedro Proença, trabalha para reintegrar o atacante Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa já na Data Fifa de novembro. A mobilização ocorre após o jogador sofrer suspensão preventiva do Conselho de Disciplina por deixar a concentração durante viagem à Dinamarca.

Qual é o andamento do processo disciplinar?

O regulamento prevê sanções de um a seis meses de afastamento e multas para ausências não autorizadas na equipe nacional. Apesar do procedimento em curso conduzido por órgãos disciplinares autônomos, a cúpula da federação trata o episódio como superável e busca desfecho célere.

“Sobre o processo, não vou fazer qualquer tipo de comentário, seria o processo normal”, afirmou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à imprensa portuguesa, durante evento de inauguração do Centro de Formação da AF Porto.

O mandatário ressaltou que há interesse mútuo entre a diretoria, comissão técnica liderada por Jorge Jesus e o elenco para viabilizar o regresso do camisa 7.

“Este é o momento da tranquilidade, de serenidade. Há uma grande vontade de ter o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal; as instâncias, de forma independente, irão avaliar, mas o que registramos é uma vontade da FPF de poder ter o capitão rapidamente conosco”, completou Proença.