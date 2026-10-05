O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund esclareceu o atrito com o técnico Jorge Jesus logo após o apito final do confronto em que a Dinamarca foi superada por Portugal por 4 a 2. Em declarações prestadas à emissora dinamarquesa TV2, o jogador negou qualquer relação entre a confusão e a situação de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.

“Como já tinha dito, a comemoração foi uma homenagem ao Cristiano Ronaldo. O empurrão não teve nada a ver com a decisão técnica do treinador sobre o Ronaldo. Foi porque ele não me quis olhar nos olhos. Acho que é ter pouco espírito esportivo. Depois de um jogo de futebol, dá-se um aperto de mão como deve ser”, iniciou Hojlund à TV2.

“Recebi um toque muito frio no peito e ele simplesmente nem me olhou nos olhos. Por isso é que fiz questão de lhe chamar a atenção ‘ei, estamos falando sério?’, foi só isso”, complementou.

Admiração por Cristiano Ronaldo

Autor de um dos gols dinamarqueses na partida, Hojlund repetiu a clássica comemoração de Cristiano Ronaldo, a quem voltou a tratar abertamente como referência pessoal na carreira. O jovem centroavante reiterou respeito e admiração pela trajetória do astro português.

“Sempre teve um papel muito importante para mim. Acho que tem uma grande mentalidade e espero que Portugal e o Cristiano resolvam a situação porque seria uma pena se terminassem assim a história daquele que é, para mim, o melhor jogador de futebol de todos os tempos”, comentou Hojlund.