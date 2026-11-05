Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 5, sua aposentadoria de Portugal, em meio à confusão recente com o técnico Jorge Jesus. e à caça ao milésimo gol de sua carreira.

CR7 deixa, assim, a seleção portuguesa como seu maior artilheiro e maior goleador por equipes nacionais na história do futebol, com 234 jogos disputados e 146 gols marcados.

Antes dele, Portugal não tinha títulos. Com Cristiano, conquistou a Eurocopa de 2016 e duas Liga das Nações, de 2018/19 e 2024/25.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo com gols e lances do astro, cujo “legado viverá para sempre”. Assista abaixo: