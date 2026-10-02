Durante confronto válido pela Nations League, em que a seleção dinamarquesa perdeu por 4 a 2 para Portugal, o atacante Rasmus Hojlund empurrou o treinador Jorge Jesus, de Portugal, e fez uma homenagem à Cristiano Ronaldo.

Ao anotar o segundo gol da seleção dinamarquesa no duelo, o atacante comemorou imitando o tradicional gesto de Cristiano Ronaldo. A celebração causou incômodo imediato nos adversários e repercutiu nas arquibancadas em meio ao revés dos mandantes.

Logo após o término da partida e o habitual cumprimento entre os atletas, a transmissão flagrou o centroavante desferindo um empurrão no técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus. A atitude gerou discussões imediatas entre membros das comissões técnicas à beira do gramado.

Em declarações à emissora TV 2 Sport, o atacante evitou estender os comentários sobre o desentendimento direto com o treinador português, mas explicou a razão da homenagem a Cristiano Ronaldo, apontando reverência à trajetória do camisa 7.