A saída polêmica de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa mobilizou a bancada de jornalistas do canal Placar. No centro da discussão estão as declarações de Jorge Jesus e a decisão do atacante de deixar o elenco após começar no banco de reservas em Copenhague, na Dinamarca.

O programa detalha os bastidores do desentendimento e a postura firme adotada pela comissão técnica em relação à hierarquia do grupo.

Durante o debate, os jornalistas avaliam o momento esportivo do jogador e analisam qual pode ser o papel do camisa 7 no restante da temporada da seleção portuguesa. A decisão de deixar o grupo divide opiniões sobre o impacto no elenco.