Welcome to Wrexham (2022)

A série Welcome to Wrexham acompanha a história recente do Wrexham, tradicional clube galês que passou a ser administrado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Ao longo dos episódios, a obra explora a relação entre o clube e a cidade, além dos desafios do dia a dia da luta por acessos e resultados. O sucesso da série ajudou a transformar o Wrexham em um fenômeno global.

Onde assistir: Disney+

Adriano Imperador (2022)

Por que um dos melhores atacantes do mundo abriu mão do auge da carreira? Em três episódios, a produção dirigida por Susanna Lira reconstrói a trajetória do ex-centroavante por meio de relatos do próprio Adriano, entrevistas com familiares, amigos e ex-companheiros. Mais do que revisitar gols, títulos e passagens por Flamengo, Inter de Milão e seleção brasileira, a série explora a relação com a Vila Cruzeiro, o impacto da morte de seu pai e a busca por uma vida distante das pressões.

Onde assistir: Netflix e HBO Max

Brasil 70 – A Saga do Tri (2026)

A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri aborda a campanha da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970. Com atores interpretando personagens como Pelé, Zagallo e João Saldanha, a produção recria jogos e bastidores de uma das equipes mais marcantes da história do esporte. Além do futebol, a obra também aborda o contexto político do Brasil durante o período da ditadura militar.

Onde assistir: Netflix

Baila, Vini (2025)

O documentário Baila, Vini acompanha uma temporada de Vinicius Júnior entre conquistas pelo Real Madrid e sua estabilização como um dos principais jogadores do futebol mundial. A produção mostra bastidores da carreira do atacante, além de momentos com familiares, companheiros e treinadores. A obra também aborda os episódios de racismo enfrentados pelo jogador na Espanha nos últimos anos.

Onde assistir: Netflix

Ronaldinho Gaúcho (2026)

A minissérie documental Ronaldinho Gaúcho tem como pano de fundo a carreira de um dos grandes craques da história. A produção passa pela revelação no Grêmio, pelo auge com a seleção brasileira e pelo período em que o camisa 10 brilhou pelo Barcelona. Com acesso ao ex-jogador e imagens de arquivo, a obra também aborda momentos fora dos gramados, com episódios que cercaram sua vida pessoal.

Onde assistir: Netflix

Take Us Home: Leeds United (2019)

A série Take Us Home: Leeds United aborda a tentativa de um dos clubes tradicionais da Inglaterra de retornar à Premier League após 16 anos. A produção acompanha o trabalho de Marcelo Bielsa durante a temporada 2018/19, marcada pela briga pelo acesso e por episódios como o chamado “Spygate”.

Onde assistir: Prime Video

The Figo Affair (2022)

O documentário The Figo Affair conta a história de uma das transferências mais polêmicas das últimas décadas. A produção aborda a saída de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid em 2000, negociação que marcou o início da era dos chamados “Galácticos”. Com entrevistas de dirigentes, jornalistas e personagens envolvidos no caso, a obra detalha os bastidores desse episódio.

Onde assistir: Netflix

Ted Lasso (2020)

Fenômeno de mídia desde seu lançamento, a série Ted Lasso tem como protagonista um treinador de futebol americano contratado para comandar um clube inglês, mesmo sem experiência no esporte. Ao longo das temporadas, a produção abrange temas como liderança, relacionamento entre jogadores e os desafios da rotina de uma equipe profissional. Após três anos, a obra ganhou uma quarta temporada, lançada em agosto de 2026.

Onde assistir: Apple TV+

All or Nothing: Tottenham Hotspur (2020)

A série All or Nothing: Tottenham Hotspur registra os bastidores da temporada 2019/20 do clube londrino. A obra acompanha a chegada de José Mourinho ao comando da equipe após a demissão de Mauricio Pochettino e mostra o impacto da mudança no elenco. A produção também aborda os desafios enfrentados pelo futebol inglês durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19.

Onde assistir: Prime Video

Goal! – The Dream Begins (2005)

O filme Goal! – The Dream Begins conta a história de Santiago Muñez, jovem mexicano que recebe a oportunidade de realizar um teste no Newcastle United. A trama acompanha a tentativa do protagonista de construir uma carreira no futebol profissional em meio a dificuldades familiares e financeiras. Produzida com apoio da Fifa, a obra contou com participações de clubes, estádios e jogadores reais. O sucesso da obra deu origem a mais dois filmes.

Onde assistir: aluguel e compra digital