A Data Fifa interrompe temporariamente competições como Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e principais ligas europeias. Assim, enquanto seleções entram em campo ao redor do mundo até o início de outubro, os torcedores terão menos partidas de seus clubes.
Para preencher esse intervalo, ao menos há a possibilidade de acompanhar filmes e séries que usam o futebol como ponto de partida. Entre as produções, há documentários sobre grandes craques, séries de bastidores, histórias de clubes tradicionais e até ficções inspiradas no esporte.
PLACAR selecionou algumas das principais opções disponíveis atualmente. Confira:
Diego Maradona (2019)
Dirigido por Asif Kapadia, o mesmo responsável pelos premiados documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse, Diego Maradona acompanha a trajetória do argentino a partir de sua transferência para o Napoli, em 1984. Com imagens de arquivo, muitas delas inéditas, a obra mostra a ascensão do camisa 10 ao posto de maior ídolo da história do clube italiano.
Onde assistir: Netflix
Mourinho (2026)
Dividida em três episódios, a série documental Mourinho revisita a trajetória de José Mourinho desde a conquista da Champions Leasgur pelo Porto, em 2004, até o retorno ao Real Madrid mais de duas décadas depois. Com acesso ao treinador português e entrevistas de nomes como Drogba, Lampard, Terry, Casillas, Ibrahimovic e Alex Ferguson, a produção busca mostrar como o autointitulado “Special One” se torno uma das figuras mais influentes e controversas
Onde assistir: Netflix
The Two Escobars (2010)
Produzido pela Espn na série 30 for 30, The Two Escobars conta a história de dois colombianos: o zagueiro Andrés Escobar e o narcotraficante Pablo Escobar. Ao misturar futebol, política, violência e crime organizado, o documentário explica como uma geração talentosa da Colômbia acabou tendo um assassinato como um de seus capítulos brutais.
Onde assistir: indisponível nos serviços de streaming no Brasil no momento.
Sunderland ‘Til I Die (2018)
A série Sunderland ‘Til I Die acompanha os bastidores de uma das fases mais turbulentas da história do Sunderland. Tradicional clube inglês, a equipe viveu um mau momento dentro e fora dos campos, enquanto tentava retornar às principais divisões do país. A produção mostra como o futebol impacta o dia a dia de dirigentes, jogadores e principalmente torcedores.
Onde assistir: Netflix
Beckham (2023)
A série documental Beckham conta a carreira de David Beckham, um dos jogadores mais populares da história do futebol. A produção acompanha o ex-atleta desde os primeiros anos no Manchester United até a consolidação como astro global. Com imagens de arquivo e entrevistas de personagens importantes, a obra mostra os bastidores de uma das figuras mais influentes do esporte nas últimas décadas.
Onde assistir: Netflix