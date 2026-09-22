A Data Fifa interrompe temporariamente competições como Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e principais ligas europeias. Assim, enquanto seleções entram em campo ao redor do mundo até o início de outubro, os torcedores terão menos partidas de seus clubes.

Para preencher esse intervalo, ao menos há a possibilidade de acompanhar filmes e séries que usam o futebol como ponto de partida. Entre as produções, há documentários sobre grandes craques, séries de bastidores, histórias de clubes tradicionais e até ficções inspiradas no esporte.

PLACAR selecionou algumas das principais opções disponíveis atualmente. Confira:

Diego Maradona (2019)

Maradona (2019), documentário sobre vida da lenda - Divulgação

Maradona (2019), documentário sobre vida da lenda – Divulgação

Dirigido por Asif Kapadia, o mesmo responsável pelos premiados documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse, Diego Maradona acompanha a trajetória do argentino a partir de sua transferência para o Napoli, em 1984. Com imagens de arquivo, muitas delas inéditas, a obra mostra a ascensão do camisa 10 ao posto de maior ídolo da história do clube italiano.

Onde assistir: Netflix

Mourinho (2026)

Série documental Mourinho entra no catálogo da Netflix no dia 11 de agosto - Divulgação / Netflix Assets

Série documental Mourinho entrou no catálogo da Netflix no dia 11 de agosto – Divulgação / Netflix Assets

Dividida em três episódios, a série documental Mourinho revisita a trajetória de José Mourinho desde a conquista da Champions Leasgur pelo Porto, em 2004, até o retorno ao Real Madrid mais de duas décadas depois. Com acesso ao treinador português e entrevistas de nomes como Drogba, Lampard, Terry,  Casillas,  Ibrahimovic e Alex Ferguson, a produção busca mostrar como o autointitulado “Special One” se torno uma das figuras mais influentes  e controversas

Onde assistir: Netflix

The Two Escobars (2010)

The Two Escobars (2010) foi um sucesso na recepção da crítica - Divulgação

The Two Escobars (2010) foi um sucesso na recepção da crítica – Divulgação

Produzido pela Espn na série 30 for 30, The Two Escobars conta a história de dois colombianos: o zagueiro Andrés Escobar e o narcotraficante Pablo Escobar. Ao misturar futebol, política, violência e crime organizado, o documentário explica como uma geração talentosa da Colômbia acabou tendo um assassinato como um de seus capítulos brutais.

Onde assistir: indisponível nos serviços de streaming no Brasil no momento.

Sunderland ‘Til I Die (2018)

Sunderland Até Morrer, série da Netflix - Divulgação

Sunderland Até Morrer, série da Netflix – Divulgação

A série Sunderland ‘Til I Die acompanha os bastidores de uma das fases mais turbulentas da história do Sunderland. Tradicional clube inglês, a equipe viveu um mau momento dentro e fora dos campos, enquanto tentava retornar às principais divisões do país. A produção mostra como o futebol impacta o dia a dia de dirigentes, jogadores e principalmente torcedores.

Onde assistir: Netflix

Beckham (2023)

Beckham (minissérie) foi produzida em conjunto com Netflix - Divulgação

Beckham (minissérie) foi produzida em conjunto com Netflix – Divulgação

A série documental Beckham conta a carreira de David Beckham, um dos jogadores mais populares da história do futebol. A produção acompanha o ex-atleta desde os primeiros anos no Manchester United até a consolidação como astro global. Com imagens de arquivo e entrevistas de personagens importantes, a obra mostra os bastidores de uma das figuras mais influentes do esporte nas últimas décadas.

Onde assistir: Netflix

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Welcome to Wrexham (2022)

Rob McElhenney e Ryan Reynolds, donos do Wrexham – Divulgação / Wrexham

A série Welcome to Wrexham acompanha a história recente do Wrexham, tradicional clube galês que passou a ser administrado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Ao longo dos episódios, a obra explora a relação entre o clube e a cidade, além dos desafios do dia a dia da luta por acessos e resultados. O sucesso da série ajudou a transformar o Wrexham em um fenômeno global.

Onde assistir: Disney+

Adriano Imperador (2022)

Série Adriano Imperador está disponível em dois streamings - Divulgação

Série Adriano Imperador está disponível em dois streamings – Divulgação

Por que um dos melhores atacantes do mundo abriu mão do auge da carreira? Em três episódios, a produção dirigida por Susanna Lira reconstrói a trajetória do ex-centroavante por meio de relatos do próprio Adriano, entrevistas com familiares, amigos e ex-companheiros. Mais do que revisitar gols, títulos e passagens por Flamengo, Inter de Milão e seleção brasileira, a série explora a relação  com a Vila Cruzeiro, o impacto da morte de seu pai e a busca por uma vida distante das pressões. 

Onde assistir: Netflix e HBO Max

Brasil 70 – A Saga do Tri (2026)

Série recria a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970 - Divulgação / Alexandre Schneider / Netflix

Série recria a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970 – Divulgação / Alexandre Schneider / Netflix

A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri aborda a campanha da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970. Com atores interpretando personagens como Pelé, Zagallo e João Saldanha, a produção recria jogos e bastidores de uma das equipes mais marcantes da história do esporte. Além do futebol, a obra também aborda o contexto político do Brasil durante o período da ditadura militar.

Onde assistir: Netflix

Baila, Vini (2025)

Baila, Vini (2025) - Netflix

Baila, Vini (2025) – Netflix

O documentário Baila, Vini acompanha uma temporada de Vinicius Júnior entre conquistas pelo Real Madrid e sua estabilização como um dos principais jogadores do futebol mundial. A produção mostra bastidores da carreira do atacante, além de momentos com familiares, companheiros e treinadores. A obra também aborda os episódios de racismo enfrentados pelo jogador na Espanha nos últimos anos.

Onde assistir: Netflix

Ronaldinho Gaúcho (2026)

Ronaldinho Gaúcho, série documental lançada em 2026 - Divulgação

A minissérie documental Ronaldinho Gaúcho tem como pano de fundo a carreira de um dos grandes craques da história. A produção passa pela revelação no Grêmio, pelo auge com a seleção brasileira e pelo período em que o camisa 10 brilhou pelo Barcelona. Com acesso ao ex-jogador e imagens de arquivo, a obra também aborda momentos fora dos gramados, com episódios que cercaram sua vida pessoal.

Onde assistir: Netflix

Take Us Home: Leeds United (2019)

Take Us Home - Leeds United, série que fez sucesso na Inglaterra - Divulgação

Take Us Home – Leeds United, série que fez sucesso na Inglaterra – Divulgação

A série Take Us Home: Leeds United aborda a tentativa de um dos clubes tradicionais da Inglaterra de retornar à Premier League após 16 anos. A produção acompanha o trabalho de Marcelo Bielsa durante a temporada 2018/19, marcada pela briga pelo acesso e por episódios como o chamado “Spygate”.

Onde assistir: Prime Video

The Figo Affair (2022)

O reforço Luís Figo, entre Florentino Pérez e a lenda Alfredo Di Stéfano, em julho de 2000 - EFE/JOSE HUESCA

O reforço Luís Figo, entre Florentino Pérez e a lenda Alfredo Di Stéfano, em julho de 2000 – EFE/JOSE HUESCA

O documentário The Figo Affair conta a história de uma das transferências mais polêmicas das últimas décadas. A produção aborda a saída de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid em 2000, negociação que marcou o início da era dos chamados “Galácticos”. Com entrevistas de dirigentes, jornalistas e personagens envolvidos no caso, a obra detalha os bastidores desse episódio.

Onde assistir: Netflix

Ted Lasso (2020)

O personagem Ted Lasso (Jason Sudeikis) ao lado de Pep Guardiola, técnico do City - Divulgação/AFC Richmond

O personagem Ted Lasso (Jason Sudeikis) ao lado de Pep Guardiola, técnico do City – Divulgação/AFC Richmond

Fenômeno de mídia desde seu lançamento, a série Ted Lasso tem como protagonista um treinador de futebol americano contratado para comandar um clube inglês, mesmo sem experiência no esporte. Ao longo das temporadas, a produção abrange temas como liderança, relacionamento entre jogadores e os desafios da rotina de uma equipe profissional. Após três anos, a obra ganhou uma quarta temporada, lançada em agosto de 2026.

Onde assistir: Apple TV+

All or Nothing: Tottenham Hotspur (2020)

All or Nothing: Tottenham Hotspur - Amazon Prime Video

All or Nothing: Tottenham Hotspur – Amazon Prime Video

A série All or Nothing: Tottenham Hotspur registra os bastidores da temporada 2019/20 do clube londrino. A obra acompanha a chegada de José Mourinho ao comando da equipe após a demissão de Mauricio Pochettino e mostra o impacto da mudança no elenco. A produção também aborda os desafios enfrentados pelo futebol inglês durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19.

Onde assistir: Prime Video

Goal! – The Dream Begins (2005)

Goal!, ilme que fez sucesso no início do século - Divulgação

Goal!, filme que fez sucesso no início do século – Divulgação

O filme Goal! – The Dream Begins conta a história de Santiago Muñez, jovem mexicano que recebe a oportunidade de realizar um teste no Newcastle United. A trama acompanha a tentativa do protagonista de construir uma carreira no futebol profissional em meio a dificuldades familiares e financeiras. Produzida com apoio da Fifa, a obra contou com participações de clubes, estádios e jogadores reais. O sucesso da obra deu origem a mais dois filmes.

Onde assistir: aluguel e compra digital