A Super Data Fifa, nova janela de jogos entre seleções da Fifa, começa nesta semana. O período substituirá as datas de setembro e outubro e permite que as equipes disputem até quatro partidas em um único período.
O Brasil fará três jogos, com dois amistosos contra a Austrália e um duelo inédito diante da Índia. Na Europa, a Nations League marca o início de novos ciclos em seleções como França, Alemanha, Portugal, Holanda e Itália. Já a Argentina terá os últimos compromissos de Lionel Messi com a camisa da Albiceleste.
Confira os principais jogos da agenda:
24 de setembro
Japão x Uruguai — 7h05 — Amistoso
Coreia do Sul x Equador — 8h — Amistoso
Holanda x Alemanha — 15h45 — Nations League
Portugal x País de Gales — 15h45 — Nations League
Noruega x Dinamarca — 15h45 — Nations League
25 de setembro
Austrália x Brasil — 7h — Amistoso
Turquia x França — 15h45 — Nations League
Itália x Bélgica — 15h45 — Nations League
26 de setembro
Inglaterra x Espanha — 15h45 — Nations League
Tchéquia x Turquia — 15h45 — Nations League
México x Colômbia — 17h — Amistoso
Estados Unidos x Peru — 17h30 — Amistoso
Canadá x Chile — 20h — Amistoso
27 de setembro
Sérvia x Holanda — 13h — Nations League
Alemanha x Grécia — 15h45 — Nations League
Noruega x Portugal — 15h45 — Nations League
28 de setembro
Japão x Venezuela — 7h25 — Amistoso
Coreia do Sul x Uruguai — 8h — Amistoso
Bélgica x França — 15h45 — Nations League
Turquia x Itália — 15h45 — Nations League
29 de setembro
Austrália x Brasil — 11h — Amistoso
Tchéquia x Inglaterra — 15h45 — Nations League
Espanha x Croácia — 15h45 — Nations League
Estados Unidos x Chile — 21h — Amistoso
30 de setembro
Argentina x Bolívia — horário a definir — Amistoso
1º de outubro
Japão x Equador — 7h10 — Amistoso
Alemanha x Sérvia — 15h45 — Nations League
Grécia x Holanda — 15h45 — Nations League
Dinamarca x Portugal — 15h45 — Nations League
2 de outubro
Coreia do Sul x Venezuela — 8h — Amistoso
Bélgica x Turquia — 15h45 — Nations League
França x Itália — 15h45 — Nations League
3 de outubro
Índia x Brasil — 11h — Amistoso
Croácia x Inglaterra — 13h — Nations League
Espanha x Tchéquia — 15h45 — Nations League
Argentina x Burkina Faso — horário a definir — Amistoso
Estados Unidos x México — 23h — Amistoso
4 de outubro
Grécia x Alemanha — 15h45 — Nations League
Holanda x Sérvia — 15h45 — Nations League
Portugal x Noruega — 15h45 — Nations League
5 de outubro
França x Bélgica — 15h45 — Nations League
Itália x Turquia — 15h45 — Nations League
6 de outubro
Croácia x Espanha — 15h45 — Nations League
Inglaterra x Tchéquia — 15h45 — Nations League
Argentina x Benin — 18h — Amistoso
Estados Unidos x Canadá — 21h — Amistoso