A Super Data Fifa, nova janela de jogos entre seleções da Fifa, começa nesta semana. O período substituirá as datas de setembro e outubro e permite que as equipes disputem até quatro partidas em um único período.

O Brasil fará três jogos, com dois amistosos contra a Austrália e um duelo inédito diante da Índia. Na Europa, a Nations League marca o início de novos ciclos em seleções como França, Alemanha, Portugal, Holanda e Itália. Já a Argentina terá os últimos compromissos de Lionel Messi com a camisa da Albiceleste.

Confira os principais jogos da agenda:

24 de setembro

Japão x Uruguai — 7h05 — Amistoso

Coreia do Sul x Equador — 8h — Amistoso

Holanda x Alemanha — 15h45 — Nations League

Portugal x País de Gales — 15h45 — Nations League

Noruega x Dinamarca — 15h45 — Nations League

25 de setembro

Austrália x Brasil — 7h — Amistoso

Turquia x França — 15h45 — Nations League

Itália x Bélgica — 15h45 — Nations League

26 de setembro

Inglaterra x Espanha — 15h45 — Nations League

Tchéquia x Turquia — 15h45 — Nations League

México x Colômbia — 17h — Amistoso

Estados Unidos x Peru — 17h30 — Amistoso

Canadá x Chile — 20h — Amistoso

27 de setembro

Sérvia x Holanda — 13h — Nations League

Alemanha x Grécia — 15h45 — Nations League

Noruega x Portugal — 15h45 — Nations League

28 de setembro

Japão x Venezuela — 7h25 — Amistoso

Coreia do Sul x Uruguai — 8h — Amistoso

Bélgica x França — 15h45 — Nations League

Turquia x Itália — 15h45 — Nations League

29 de setembro

Austrália x Brasil — 11h — Amistoso

Tchéquia x Inglaterra — 15h45 — Nations League

Espanha x Croácia — 15h45 — Nations League

Estados Unidos x Chile — 21h — Amistoso

30 de setembro

Argentina x Bolívia — horário a definir — Amistoso

1º de outubro

Japão x Equador — 7h10 — Amistoso

Alemanha x Sérvia — 15h45 — Nations League

Grécia x Holanda — 15h45 — Nations League

Dinamarca x Portugal — 15h45 — Nations League

2 de outubro

Coreia do Sul x Venezuela — 8h — Amistoso

Bélgica x Turquia — 15h45 — Nations League

França x Itália — 15h45 — Nations League

3 de outubro

Índia x Brasil — 11h — Amistoso

Croácia x Inglaterra — 13h — Nations League

Espanha x Tchéquia — 15h45 — Nations League

Argentina x Burkina Faso — horário a definir — Amistoso

Estados Unidos x México — 23h — Amistoso

4 de outubro

Grécia x Alemanha — 15h45 — Nations League

Holanda x Sérvia — 15h45 — Nations League

Portugal x Noruega — 15h45 — Nations League

5 de outubro

França x Bélgica — 15h45 — Nations League

Itália x Turquia — 15h45 — Nations League

6 de outubro

Croácia x Espanha — 15h45 — Nations League

Inglaterra x Tchéquia — 15h45 — Nations League

Argentina x Benin — 18h — Amistoso

Estados Unidos x Canadá — 21h — Amistoso