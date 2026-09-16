O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia, que ocorrerão na próxima Data Fifa.
O jogador de 24 anos recebe a sua primeira oportunidade com a Amarelinha. Ele era um dos nomes cotados para integrar a primeira leva de testes parao novo ciclo para 2030, que terá agora 11 dos 26 jogadores que atuam no país, além de nove estreantes.
Nos dias 25 e 29 de setembro, o Brasil enfrenta a Austrália. O primeiro amistoso será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e o segundo no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Já no dia 3 de outubro, a equipe encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Martinelli chegou ao Fluminense em 2017, ainda no sub-17. Estreou pelos profissionais em 2020. Desde 2021 é titular absoluto no clube, superando em todos os anos a marca de 50 partidas por temporadas.
Na última, foram 63 jogos, seis gols e três assistências. Na atual, tem um gol e quatro assistências. Com a camisa tricolor, ele conquistou ainda os títulos da Copa Libertadores de 2023, da Recupa Sul-Americana de 2024, além dos estaduais de 2022 e 2023.
Convocação da seleção brasileira
Goleiros
Hugo Souza – Corinthians
Pedro Morisco – Coritiba
Otávio – Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias – Athletico-PR
Douglas Santos – Zenit-RUS
Gabriel Magalhães – Arsenal-ING
Jair – Nottingham Forest-ING
Marquinhos – PSG-FRA
Matheuzinho – Corinthians
Mauro Júnior – PSV-HOL
Vitor Reis – Manchester City-ING
Wesley – Roma-ITA
Meio-campistas
Andrey Santos – Manchester United-ING
Breno Bidon – Corinthians
Bruno Guimarães – Arsenal-ING
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz – Juventus-ITA
Gabriel Bontempo – Santos
Martinelli – Fluminense
Atacantes
Endrick – Real Madrid-ESP
Estevão – Chelsea-ING
Pedro – Flamengo
Raphinha – Barcelona-ESP
Rayan – Bournemouth-ING
Samuel Lino – Flamengo
Vinicius Júnior – Real Madrid-ESP