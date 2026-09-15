O Fluminense viveu uma noite de pura tensão, mas garantiu sua classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (15), o Tricolor foi derrotado pelo Platense por 2 a 1, no Coliseo de Victoria, na Argentina. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, a equipe carioca viu sua vantagem derreter ainda no primeiro tempo, mas contou com a precisão de Canobbio e defesas espetaculares de Fábio na etapa final para sobreviver no torneio.

Susto argentino e vantagem zerada

Empurrado por uma torcida inflamada, o Platense adotou uma postura agressiva desde o apito inicial, marcando com linhas altas e sufocando a saída de bola brasileira. A pressão surtiu efeito aos 29 minutos, quando Mainero aproveitou uma sobra na área, bateu rasteiro e contou com um desvio no meio do caminho para enganar o goleiro Fábio. O Fluminense não conseguia reter a bola e, nos acréscimos, aos 47, sofreu o segundo golpe: Mainero cruzou da direita e Sepúlveda cabeceou nas costas de Thiago Silva, igualando o placar agregado antes do intervalo.

O alívio nos pés de Canobbio

O cenário que se desenhava para o segundo tempo era dramático, com a decisão se encaminhando para os pênaltis. No entanto, a eficiência tricolor falou mais alto logo aos 11 minutos. Canobbio interceptou um passe na intermediária defensiva e iniciou um rápido contra-ataque. Hulk recebeu e esticou a bola para o uruguaio, que invadiu a área pela esquerda, cortou para o meio e finalizou cruzado, jogando um balde de água fria nas arquibancadas do Coliseo de Victoria e recolocando o Fluminense em vantagem no agregado.

Milagre de Fábio garante a vaga

Com a necessidade de marcar mais um gol para levar a disputa para as penalidades, o Platense partiu para o abafa nos minutos finais, transformando o jogo em um teste de resistência para a defesa carioca. Foi então que brilhou a estrela de Fábio. Aos 37 minutos, o goleiro operou um verdadeiro milagre ao salvar, no reflexo, uma cabeçada à queima-roupa de Sepúlveda e, na sequência, o rebote de Mendía. A intervenção espetacular selou o destino da partida. Com o apito final, o Fluminense comemorou a dura classificação e agora aguarda a definição de seu adversário na semifinal da competição continental.