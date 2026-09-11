A paciência e a organização tática foram as grandes armas do Flamengo na noite desta quinta-feira (10). Atuando no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Rubro-Negro suportou a forte pressão do Independiente del Valle, foi letal nos contra-ataques e venceu o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores por 2 a 0. O resultado quebra a invencibilidade dos equatorianos e deixa a equipe brasileira em situação confortável para o duelo de volta.

Pressão equatoriana e trave salvadora

O roteiro da primeira etapa foi ditado pelos donos da casa. Empurrado por sua torcida e embalado por uma longa sequência de vitórias na temporada, o Independiente del Valle tomou a iniciativa, encurralando o Flamengo em seu campo de defesa. A equipe equatoriana abusou das jogadas pelas pontas, esbarrando em um sistema defensivo brasileiro muito bem postado. O grande susto para os visitantes ocorreu aos 21 minutos, quando Carlos González recebeu cruzamento da direita e chapou firme, carimbando a trave esquerda do goleiro Rossi. Apesar do sufoco, o time carioca conseguiu levar o empate sem gols para o vestiário.

Eficiência cirúrgica e o golpe duplo

Na volta para o segundo tempo, o panorama parecia inalterado, com o Del Valle rondando a área flamenguista. No entanto, a estratégia de atrair o adversário para explorar os espaços finalmente surtiu efeito aos 17 minutos. Em um contra-ataque rápido e letal, Samuel Lino invadiu a área pela esquerda e rolou para o meio, encontrando Bruno Henrique, que chegou batendo para inaugurar o placar. O gol desestabilizou os mandantes, mas o Flamengo ainda precisou contar com a raça de Ayrton Lucas, que aos 21 minutos salvou o time duas vezes no mesmo lance, bloqueando finalizações perigosas de Alcívar dentro da área.

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Vantagem consolidada para a volta

Com o adversário atordoado e se lançando ao ataque de forma desorganizada, o Flamengo encontrou o momento perfeito para dar o golpe final. Aos 30 minutos, Emerson Royal fez um cruzamento preciso pela direita e o zagueiro Léo Pereira subiu mais que a defesa para testar no contrapé do goleiro Quintana, selando o 2 a 0. Nos minutos finais, bastou ao time brasileiro administrar a posse de bola ao som de olé de seus torcedores nas arquibancadas. Com o triunfo, o Flamengo garante uma excelente vantagem para o jogo de volta, dando um passo importante em busca da classificação para a semifinal.