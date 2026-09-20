No fim da noite deste sábado, 19, a CBF anunciou a convocação de Vanderson, do Monaco, para a o lugar de Wesley, da Roma, cortado por lesão não especificada no comunicado emitido pela entidade. Durante a Super Data Fifa, com início na próxima segunda-feira, 21, a seleção brasileira joga contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, em 3 de outubro.

Além da substituição de Wesley, a sétima lista de Ancelotti à frente do Brasil também contou com a alteração do machucado João Pedro, do Chelsea, por Martinelli do Fluminense.

Vanderson foi revelado nas categorias de base do Grêmio onde se profissionalizou, estreou na Libertadores e chamou atenção pelo estilo ofensivo. Ele se transferiu para o AS Monaco em janeiro de 2022.

O primeiro amistoso contra a Austrália será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

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Convocados da seleção, com substitutos