No fim da noite deste sábado, 19, a CBF anunciou a convocação de Vanderson, do Monaco, para a o lugar de Wesley, da Roma, cortado por lesão não especificada no comunicado emitido pela entidade. Durante a Super Data Fifa, com início na próxima segunda-feira, 21, a seleção brasileira joga contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, em 3 de outubro.
Além da substituição de Wesley, a sétima lista de Ancelotti à frente do Brasil também contou com a alteração do machucado João Pedro, do Chelsea, por Martinelli do Fluminense.
Vanderson foi revelado nas categorias de base do Grêmio onde se profissionalizou, estreou na Libertadores e chamou atenção pelo estilo ofensivo. Ele se transferiu para o AS Monaco em janeiro de 2022.
O primeiro amistoso contra a Austrália será disputado no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O segundo, por sua vez, será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Já no dia 3 de outubro, a equipe de Ancelotti encara a Índia, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
Ainda neste ano, a seleção brasileira tem dois compromissos marcados na Ásia. Nos dias 14 e 17 de novembro, o Brasil enfrenta, respectivamente, Japão e Singapura. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Convocados da seleção, com substitutos
- Goleiros
Hugo Souza — Corinthians
Pedro Morisco — Coritiba
Otávio — Cruzeiro
- Defensores
Arthur Dias — Athletico
Douglas Santos — Zenit
Gabriel Magalhães — Arsenal
Jair — Nottingham Forest
Marquinhos — PSG
Matheuzinho — Corinthians
Mauro Júnior — PSV
Vitor Reis — Manchester City
Vanderson — Mônaco (substitui Wesley —Roma)
- Meio-campistas
Andrey Santos — Manchester United
Breno Bidon — Corinthians
Bruno Guimarães — Arsenal
Danilo – Botafogo
Douglas Luiz — Juventus
Gabriel Bontempo — Santos
Martinelli — Fluminense (substitui João Pedro — Chelsea)
- Atacantes
Endrick — Real Madrid
Estevão — Chelsea
Pedro — Flamengo
Raphinha — Barcelona
Rayan — Bournemouth
Samuel Lino — Flamengo
Vinicius Júnior — Real Madrid