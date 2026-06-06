Neste sábado (6), as seleções da Suíça e da Austrália empataram em 1 a 1, em amistoso disputado no Snapdragon Stadium, em San Diego, EUA. A partida serviu como o último teste para ambas as equipes antes do início da Copa do Mundo de 2026.
Como foi o jogo
A Suíça abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de Dan Ndoye, que recebeu assistência de Granit Xhaka. A equipe suíça demonstrou bom controle de bola e buscou impor seu ritmo nos primeiros 45 minutos.
A Austrália conseguiu o empate na segunda etapa, aos 56 minutos de jogo, com Tete Yengi balançando as redes após passe de Conor Metcalfe. O gol australiano trouxe mais equilíbrio ao confronto, que terminou sem um vencedor.
Próximos compromissos
A Suíça integra grupo B da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar. Os suíços estreiam no próximo sábado (13), às 16h, contra a seleção catari, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, EUA.
Já os australianos estão no grupo D, com EUA, Paraguai e Turquia, contra quem fazem a estreia no próximo domingo (14), à 1h, no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá.