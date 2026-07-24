Cristian Volpato, meia da Austrália na Copa do Mundo 2026, testou positivo para o uso de cocaína, após ser flagrado pela polícia dirigindo em alta velocidade, em Sydney.

Segundo veículos australianos e pela rede britânica BBC, o jogador de 22 anos foi pego dirigindo a 109 km/h, em uma ponte com limite máximo de 60 km/h. O caso aconteceu à 1h da manhã da cidade australiana.

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O jogador de 22 anos foi submetido a um teste na estrada que apontou para o uso de cocaína em seu organismo. Segundo a polícia, duas horas antes da abordagem, o australiano já havia sido multado na mesma ponte por dirigir mais de 20 km/h acima do limite de velocidade.

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Por conta do episódio, ele teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses.

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Carreira de Volpato Nascido em Sydney, Volpato mudou-se para a Itália aos 17 anos, para jogar nas categorias de base da Roma. No futebol de base, o jogador chegou a defender a seleção italiana sub-19, 20 e 21. Hoje no Sassuolo, Volpato decidiu defender a Austrália na Copa do Mundo 2026. No Mundial, o jogador saiu do banco de reservas em três partidas.