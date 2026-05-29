O atacante Cristian Volpato, de 22 anos, que atua pelo Sassuolo na Serie A italiana, anunciou sua decisão de mudar de nacionalidade para defender a seleção da Austrália na Copa do Mundo FIFA de 2026. A notícia foi confirmada pela Federação australiana nesta sexta-feira, 29, e já tem aprovação da FIFA.

Processo de Mudança de Nacionalidade

Nascido e criado em Sydney, Volpato possui dupla cidadania. Apesar de ter representado a Itália nas categorias de base (Sub-19, Sub-20 e Sub-21), ele nunca jogou pela seleção principal da Azzurra.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, com início em 11 de junho e término em 19 de julho. A seleção australiana fará sua estreia em 13 de junho contra a Turquia em Vancouver, enfrentará os Estados Unidos em 19 de junho em Seattle e o Paraguai em 25 de junho.

A seleção australiana, comandada pelo técnico Tony Popovic, perdeu recentemente o meio-campista Riley McGree devido a uma lesão na coxa. Popovic deve anunciar o elenco final de 26 jogadores na próxima segunda-feira, 1º de junho, e Volpato se juntará ao campo de treinamento dos Socceroos em Los Angeles, buscando uma vaga na equipe.