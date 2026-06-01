A seleção da Austrália divulgou a lista oficial de 26 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito pelo técnico Tony Popovic, nesta segunda feira, 1º de junho. A equipe busca uma campanha histórica no torneio, que será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Destaques da Convocação Australiana

Entre os nomes selecionados, o goleiro Maty Ryan, de 34 anos, assume a posição de capitão da seleção. Atualmente jogador do Levante, da Espanha, esta será a quarta participação de Ryan em Copas do Mundo. A lista também inclui 17 jogadores que farão sua estreia em Mundiais, combinando experiência com novos talentos. Um dos estreantes notáveis é Cristian Volpato, que, após passagens pelas categorias de base da Itália, optou por defender a Austrália.

Após um hiato de mais de três décadas, a seleção da Austrália retornou à Copa do Mundo em 2006 e tem mantido presença constante em todas as edições subsequentes. A equipe busca superar suas melhores campanhas anteriores e estabelecer um novo patamar no cenário do futebol mundial.

Lista Completa dos Convocados

Goleiros: Patrick Beach, Paul Izzo e Maty Ryan.

Patrick Beach, Paul Izzo e Maty Ryan. Defensores: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar e Kai Trewin.

Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar e Kai Trewin. Meio-campistas: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler e Aiden O’Neill.

Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler e Aiden O’Neill. Atacantes: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato e Tete Yengi.

Caminho dos Socceroos no Grupo D

A Austrália integra o Grupo D da Copa do Mundo, onde enfrentará as seleções da Turquia, Estados Unidos e Paraguai. A estreia dos Socceroos está marcada para 13 de junho contra a Turquia, em Vancouver. Posteriormente, a equipe jogará contra os Estados Unidos em 19 de junho, em Seattle, e encerrará a fase de grupos contra o Paraguai em 25 de junho, em Santa Clara.