Cristiano Ronaldo comunicou nesta quarta-feira, 30, que deixará a delegação da seleção da Portugal durante a Data Fifa. A decisão se dá em meio a polêmica com Jorge Jesus, técnico estreante. Mais cedo, nesta quarta-feira, 30, após coletiva do treinador, o jogador não treinou com a equipe, em atividade realizada na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela Uefa Nations League.

O avião de Cristiano Ronaldo já partiu de Madrid com destino a Copenhague, nesta terça-feira, 30, para buscar o atleta. A aeronave Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS, de prefixo LX-GOL, embarcou às 14h49 (de Brasília) do aeroporto Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, na Espanha, e tem previsão de pousar às 17h18 (de Brasília) no Aeroporto de Copenhague-Kastrup.

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Ronaldo já havia ficado de fora do treino na última terça-feira, 29, retornando hotel para fazer uma atividade na academia. A situação levou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a viajar para a Dinamarca para resolver a situação.

Cristiano e Jesus vivem um momento de tensão na seleção portuguesa. O treinador barrou o atacante e o craque não saiu do banco de reservas na vitória contra a Noruega, por 2 a 1, no úlimo domingo, 27.

No entanto, a nova coletiva do técnico, nesta quarta-feira, 30, precedeu novo abandono de Cristiano Ronaldo ao treino. “Não queiram fazer um caso (…) Posso prometer o que eu quiser. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias”, disse.

A seleção portuguesa volta a campo na próxima quinta-feira, 1º de outubro, contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca.