Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, e Cristiano Ronaldo, astro da equipe, seguem vivendo rota de fricção. Nesta quarta-feira, 30, após o treinador comentar sobre a polêmica envolrndo as partes, o jogador não treinou com a equipe, em atividade realizada na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela Uefa Nations League.

Ronaldo já havia ficado de fora do treino na última terça-feira, 29, retornando hotel para fazer uma atividade na academia. A situação levou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a viajar para a Dinamarca para resolver a situação.

Jesus, por sua vez, nega embates, repetindo isso na última entrevista concedida. “Não queiram fazer um caso. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar os dois jogos. Pensei durante o jogo que se precisasse, ele iria aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer um não fica contente depois de aquecer meia hora. Quanto mais o Cris, quanto mais fosse o Pelé, o Maradona.”

E prosseguiu: “Posso prometer o que eu quiser. Sou o treinador, disse ao jogador que não iria jogar. Vou levar para o banco, se precisar de por 30 minutos, vai jogar. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias.”

Cristiano Ronaldo, conforme noticiado pela imprensa portuguesa, deixou o treinamento após a declaração. No entanto, durante a semana, Jorge Jesus negou que o atleta tenha se recusado a participar de sessões anteriores. O atleta não se pronunciou sobre o caso.