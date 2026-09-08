A Bola de Ouro anunciou os 30 finalistas ao prêmio de melhor jogador masculino, nesta terça-feira, 8. Nomes como Kylian Mbappé, Ousmané Dembélé, Rodri ou Harry Kane são considerados favoritos e não surpreenderam.

No entanto, alguns jogadores, como Julián Quiñones, do Al-Qadsiah, ficaram entre as indicações de forma surpreendente e criaram debates sobre quais são os atletas injustiçados pelo prêmio.

A PLACAR selecionou 10 nomes que fizeram boa temporada e poderiam ter sido lembrados na lista.

Raphinha (Barcelona)

Na temporada passada, Raphinha teve uma temporada marcada por problemas físicos. No entanto, isso não impediu o atacante do Barcelona de terminar com bons números. Foram 21 gols e sete assistências, em 33 jogos.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo não ficou entre os 30 melhores jogadores do mundo. Na última temporada, CR7 marcou 30 gols e deu quatro assistências em 37 jogos.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid

Mesmo com o desejo de deixar o Atlético de Madrid, Júlian Álvarez foi o artilheiro da equipe na temporada. Foram 20 gols e nove assistências, em 49 jogos.

Dominik Szoboszlai

Melhor jogador de um Liverpool bagunçado, Szoboszlai foi o melhor jogador dos Reds na última temporada. O meia marcou 13 gols e distribuiu 12 assistências na temporada.

Van Dijk

Pilar defensivo do Liverpool, Van Dijk teve alguns dos melhores números defensivos do Campeoanto Inglês. O capitão dos Reds era um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo 2026, até a queda da Holanda nos 16 avos de final.

Pedri

Um dos melhores meio-campistas do mundo, Pedri não demonstra a sua qualidade nos números, mas sim em sua influência no jogo. Mesmo campeão do mundo com a Espanha, o volante acabou ficando fora da lista.

Bukayo Saka

Destaque e líder do Arsenal, Bukayo Saka marcou 11 gols e deu sete assistências em 49 partidas. Mesmo com o título da Premier League, o ponta ficou fora dos 30 nomes indicados.

Désiré Doué

Garoto de ouro do PSG, Desiré Doué marcou 13 gols e deu oito assistências na temporada que terminou com o bi-campeonato da Champions League. Na Copa do Mundo, o ponta foi mais discreto, com um gol e uma assitência.

Federico Dimarco

Eleito o melhor jogador do útimo Campeoanato Italiano, Federico Dimarco foi o grande destaque no título italiano da Inter de Milão. O ala foi um dos jogadores da Europa com o maior número de assistências, 17, e ainda marcou oito gols.

Giorgian de Arrascaeta

Rei da América 2025, Giorgian de Arrascaeta terminou a última temporada com 25 gols e 19 assistências, na qual conquistou os títulos do Brasileirão e o Tetra da Libertadores com o Flamengo. O início com números piores do meia uruguaio pode ter atrapalhado na premiação, já que a Bola de Ouro analise o período entre o meio de 2025 e 2026,