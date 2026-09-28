Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus vivem um momento de tensão na seleção portuguesa. O treinador barrou o atacante e o craque não saiu do banco de reservas na vitória contra a Noruega, por 2 a 1, no úlimo domingo, 27.

“Não entrou. Eu estava a pensar metê-lo no jogo, talvez por meia hora, mas depois o jogo vai ditando outras coisas. Achei que não era o momento para colocá-lo no jogo, ainda há mais dois (jogos), mas não foi para protegê-lo em termos físicos, porque ele estava em condições para jogar o tempo que eu quisesse”, afirmou ao canal português RTP.

Segundo o treinador, havia um combinado com o atacante para que ele entrasse no segundo tempo e jogasse 30 minutos, o que não aconteceu.

“Até tinha combinado com ele e disse “vou te meter no jogo na última meia hora”, mas o jogo não estava pedindo isso. Gonçalo Ramos estava bem, tinha feito um gol, teve outro anulado, senti que não era o momento de mexer no Gonçalo Ramos. O jogo foi passando, e deixou de ser o momento de entrar o Cris e sim de entrar mais um jogador para garantir o equilíbrio e o resultado”, afirmou o treinador ao “Canal 11”.

Portugal está com 100% de aproveitamento na Nations League, com duas vitórias em dois jogos. Nas duas partidas o atacante João Félix marcou, enquanto Gonçalo Ramos, substituto de CR7 nas duas partidas, marcou contra a Noruega.