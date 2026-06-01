O jovem Dinis Pereira, sobrinho de Cristiano Ronaldo, assinou seu primeiro contrato de formação com o Vitória de Guimarães, em Portugal. O atacante de 16 anos oficializou o vínculo nesta segunda-feira, 1º de junho, marcando um passo significativo em sua carreira no futebol português.

Filho de Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, Dinis Pereira integrará a equipe Sub-17 do Vitória de Guimarães. O acordo representa uma etapa crucial para o desenvolvimento do jovem avançado no cenário esportivo português.

Trajetória e Destaque no Barreirense

Antes de chegar aos vimaranenses, Dinis Pereira atuava pelo Barreirense. Na temporada 2025/2026, o atleta teve um desempenho de 13 gols em 26 partidas. Essa performance atraiu a atenção de diversos clubes, culminando na sua contratação pelo clube de Guimarães.

Repercussão e Próximos Passos

A assinatura do contrato foi amplamente celebrada pela família e pelo próprio jogador nas redes sociais. Kátia Aveiro, mãe de Dinis, manifestou seu orgulho pela conquista em uma publicação no Instagram.

Em sua própria conta, Dinis Pereira expressou felicidade e gratidão: “Muito feliz por assinar o meu primeiro contrato de formação com o Vitória. Quero agradecer a Deus, à minha família e a todas as pessoas que acreditaram em mim, mas também àquelas que duvidaram”. Ele enfatizou a importância de manter humildade, ambição e fé na nova fase.

A chegada de Dinis Pereira ao Vitória de Guimarães é considerada um passo promissor para o desenvolvimento de sua carreira, com a expectativa de evolução no futebol português.