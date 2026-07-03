O futebol tem uma peculiaridade que poderia deixar o jogo um pouco (só um pouco) desinteressante. Os craques das equipes, geralmente os meias e atacantes, raramente se cruzam em razão das suas posições oposta no campo. Foi o que deu ainda mais charme para a vitória de Portugal sobre a Croácia, no que virou a despedida de Luka Modric de Copas do Mundo, nesta quinta-feira, 2, no BMO Field, em Toronto, no Canadá, diante do rival e amigo Cristiano Ronaldo.

Um último raio de sol sabia que precisava iluminar essas duas lendas do futebol e invadiu, às 19 horas locais, uma faixa do campo intimista, para privilegiados 43.036 espectadores aplaudir um raro momento. A partida sequer havia começado. A câmera colocada no árbitro Espen Eskas justificou os quatro telões que o Toronto FC, o dono do estádio, jamais precisará usar. E todo mundo foi à loucura bem antes das idas e vindas de impedimento semiautomático e decisões do VAR.

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Se essa não foi propriamente a única vez que os dois se encontraram em campo, talvez entre um escanteio e outro, foi o momento mais marcante. No basquete, do canadense Shai Gilgeous-Alexander, presente no estádio, os dois craques brigam pela quadra inteira. Larry Bird (Boston Celtics) e Magic Johnson (Los Angeles Lakers) se marcavam, se provocavam e fomentaram uma das maiores rivalidades da história da NBA.

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Modric, caçula dos dois aos 40 anos, um só mais jovem que Cristiano Ronaldo, adaptou o seu estilo de jogo para se entregar mais ao time. O camisa 10 recuou uma linha no campo e armou todas as jogadas da Croácia. Do outro lado, Portugal se adaptou a Cristiano Ronaldo para que o camisa 7 se despedisse das Copas à altura, como confirmou sua irmã antes da partida.

Cristiano Ronaldo seria substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Um minuto antes da alteração modificada por razões óbvias, dominou uma bola como ninguém e deu um toque por cima do goleiro. O gol foi invalidado milimetricamente pelo impedimento semiautomático. Aos 23, um pênalti foi marcado pelo VAR. Cristiano Ronaldo bateu no meio do gol e fez o seu primeiro gol em mata-matas de Copa: o 11º em seis participações no torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026).

A “recomposição defensiva”, o “padrão tático” e outras modernidades do futebol fizeram com que o astro português fosse substituído aos 36. A cara de pouco amigos, claro, evidenciava que ele queria, e sabia que poderia mais. Modric, infinitamente mais regular, buscou assistências e “pré-assistências” para consagrar a sua participação. Não conseguiu e se despediu com cinco participações em Copa (a Croácia não jogou 2010) e o prêmio de Melhor Jogador no vice-campeonato em 2018, além de um terceiro lugar em 2022.

A vitória de Portugal não passou nem pelos pés de Modric, muito menos pelo de Cristiano Ronaldo, que já estava no banco. Rafael Leão, sempre muito criticado, cruzou da esquerda para o meio da área e encontrou Gonçalo Ramos, o reserva de CR7, que marcou de cabeça.

Cristiano Ronaldo cerrou os punhos para comemorar, enquanto Luka Modric colocou as mãos no joelho para buscar uma última força. Melhor para o português, mas melhor ainda para quem gosta das grandes estrelas do futebol.

Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Participações: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Jogos: 26

Gols: 11

Assistências: 2

Cartões amarelos: 4

Cartões vermelhos: nenhum

Melhor colocação: 4º lugar

Luka Modric em Copas do Mundo

Participações: 5 (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Jogos: 23

Gols: 2

Assistências: 2

Cartões amarelos: 1

Cartões vermelhos: nenhum

Melhor colocação: 2º lugar

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