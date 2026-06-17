Autor do gol de Portugal no empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, na estreia da Copa do Mundo, o meio-campista João Neves não concordou com as críticas pelo desempenho da seleção no primeiro teste na competição. Segundo o jogador, a equipe europeia e Cristiano Ronaldo fizeram “um grande jogo”.

“Acho que fizemos um bom jogo, com velocidade, indo à frente. Infelizmente, sofremos um gol em lance de bola parada. Até tentamos (voltar à frente no placar), mas as coisas não saíram como queríamos”, iniciou dizendo.

“Para muitos, o mais importante são os três pontos, mas eu valorizo a maneira como a gente joga. É isso que, a longo prazo, vai fazer a diferença. Estou muito confiante que vamos melhorar e que vamos fazer as coisas como devem ser feita. Acho que fizemos um grande jogo, tanto com a bola quanto sem ela. Nossa intenção era forçar o máximo para chegar à zona de finalização, mas depois do primeiro gol deixamos muito a desejar neste sentido. Na segunda etapa acho que melhoramos e conseguimos mais finalizações”, completou.

Durante a passagem pela zona mista, espaço destinado para que os jogadores atendam os profissionais de imprensa, todos os 26 atletas seguiram para o ônibus sem parar para atendimento. O único a dar alguma satisfação foi o atacante Gonçalo Inácio, que disse que não podiam falar.

Ao lado de Rafael Leão, João Neves participou de uma espécie de coletiva de imprensa obrigatória, imposta pela Fifa. Já na zona mista, os jogadores não tem obrigações.

“Agora é aproveitar os treinos ao máximo pensando na próxima partida, para termos o melhor rendimento possível, fazermos mais gols. Sabemos o que sentimos pela nossa situação, que é um pouco diferente. Tanto por parte do Cristiano, quanto por parte de todos nós, sabemos que ele não é diferente, é mais um de nós, que está aqui para contribuir. Ele jogou muito bem, aliás, toda a equipes fez um jogo excelente, todos bem conectados”, argumentou.

Sempre acostumado a arriscar finalizações e ter a bola nos pés, Cristiano Ronaldo não conseguiu armar um só chute ou cruzamento para os companheiros durante todo o primeiro tempo. A primeira finalização só chegou aos 22 minutos do segundo tempo. Ao todo, foram três no jogo.

Posicionado para tentar romper um esquema defensivo contra cinco defensores, o camisa 7, estático, mas sempre com o braço direito erguido pedindo a bola, parecia deslocado – à margem do jogo.

“Não era o começo que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça erguida e foco no próximo jogo”, disse o atacante em suas redes sociais.

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Portugal volta a jogar no NRG Stadium, em Houston, na próxima terça-feira, 23, contra Uzbequistão, às 14h (de Brasília). O país está no Grupo K do torneio, que também conta com Congo e Colômbia.