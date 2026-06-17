A seleção de Portugal não teve a estreia dos sonhos na Copa do Mundo 2026. Jogando no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, a equipe europeia ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na tarde desta quarta-feira, 17.

Apesar de dominar a posse de bola e abrir o placar cedo, os lusitanos cederam a igualdade nos acréscimos do primeiro tempo e esbarraram na forte marcação africana na etapa final, amargando um tropeço no Grupo K. Cristiano Ronaldo teve atuação bastante apagada.

Início promissor e vantagem lusa

A partida começou exatamente como o roteiro previa: com Portugal ditando o ritmo. Logo aos seis minutos, a superioridade se transformou em bola na rede. Pedro Neto fez excelente jogada pela ponta esquerda e cruzou na medida para João Neves, que apareceu livre na área para cabecear no canto direito do goleiro Mpasi, inaugurando o marcador. O gol precoce deu a falsa impressão de que os europeus teriam vida fácil, chegando a bater 70% de posse de bola na primeira meia hora de jogo.

Resiliência africana e o balde de água fria

Aos poucos, o Congo começou a se soltar e a explorar os espaços deixados pela defesa portuguesa. Wissa e Moutoussamy deram os primeiros avisos com finalizações perigosas que assustaram o goleiro Diogo Costa. A insistência africana foi premiada no apagar das luzes da primeira etapa. Aos 50 minutos, em um momento de desatenção da zaga lusa, Masuaku levantou a bola da direita e encontrou Yoane Wissa completamente livre. O camisa 20 cabeceou firme para o fundo das redes, decretando o empate antes da ida para o vestiário.

Pressão, gol anulado e chances desperdiçadas

O segundo tempo foi um monólogo de ataque contra defesa. Portugal se lançou à frente em busca da vitória, enquanto o Congo se fechou aguardando o contra-ataque perfeito. Aos 9 minutos da etapa final, a torcida portuguesa chegou a comemorar o que seria um golaço: João Cancelo acertou uma linda puxeta após ajeitada de peito de João Neves, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento na origem da jogada.

O técnico Roberto Martínez tentou dar novo fôlego ao ataque com as entradas de Francisco Conceição e Rafael Leão. Conceição, inclusive, foi o grande motor do time na reta final, criando duas chances claras para Cristiano Ronaldo. No entanto, o maior artilheiro da história das seleções não estava em sua tarde mais inspirada e finalizou ambas para fora. Nos minutos finais, o Congo ainda assustou em contragolpes com Bakambu, mas o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado de 1 a 1, Portugal e RD Congo somam um ponto cada no Grupo K da Copa do Mundo. As equipes agora aguardam o desfecho do duelo entre Uzbequistão e Colômbia para saberem suas posições exatas na tabela ao fim da primeira rodada.