Em uma partida de tirar o fôlego e com requintes de crueldade até o último segundo, Portugal venceu a Croácia de virada por 2 a 1, no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na noite desta quinta-feira, 2. O duelo, válido pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, foi marcado por intervenções decisivas do VAR, milagres do goleiro Diogo Costa e um gol salvador de Gonçalo Ramos nos acréscimos, garantindo a seleção lusitana nas oitavas de final do torneio.

Cristiano Ronaldo, de pênalti, fez seu primeiro gol em mata-mata de Copas, pouco antes de ser substituído, enquanto o outro craque quarentão, Luka Modric, se despediu como uma autêntica lenda dos Mundiais. O adversário lusitano nas oitavas de final será a Espanha, que mais cedo passou pela Áustria por 3 a 0.

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Domínio sem efetividade

Pressionado por atuações anteriores irregulares, Portugal entrou em campo buscando o controle. Durante o primeiro tempo, a equipe do técnico Roberto Martínez dominou a posse de bola, chegando a registrar 66%, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio croata. Bruno Fernandes teve a melhor chance, parando em boa defesa de Livakovic, enquanto a Croácia apostava, sem sucesso, em transições rápidas.

Susto croata e a resposta de Cristiano Ronaldo

O roteiro pacato da primeira etapa deu lugar a um segundo tempo frenético. Logo aos sete minutos, Stanisic cruzou da direita e encontrou Perisic, que dominou e bateu por baixo para abrir o placar para a Croácia. A desvantagem acordou os portugueses. Rafael Leão carimbou o travessão e, pouco depois, Cristiano Ronaldo teve um gol anulado por impedimento.

A insistência deu resultado aos 21 minutos: Renato Veiga foi agarrado na área por Vlasic. Pênalti marcado com auxílio do monitor, que Cristiano Ronaldo cobrou com segurança no meio do gol para empatar.

ristiano Ronaldo, de Portugal, abraça Luka Modric, da Croácia, pela Copa do Mundo de 2026, no BMO em Toronto (EFE/ Bienvenido Velasco)

Velhos amigos: Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Luka Modric, da Croácia, no BMO em Toronto (EFE/ Bienvenido Velasco)

Milagres de Diogo Costa e a estrela de Gonçalo Ramos

Com o 1 a 1 no placar, o jogo ficou aberto. Foi então que brilhou a estrela de Diogo Costa. O goleiro português fez defesas espetaculares em sequência, parando chutes venenosos de Kovacic e fechando o ângulo de Matanovic de forma providencial. Quando a prorrogação já parecia inevitável, as substituições de Portugal surtiram efeito. Aos 48 minutos, Rafael Leão cruzou na medida pela esquerda e Gonçalo Ramos, que havia saído do banco, testou firme para o fundo das redes, virando a partida e enlouquecendo a torcida no Canadá.

Drama no VAR e vaga nas oitavas

Se o torcedor português achou que o sofrimento havia acabado, os minutos finais provaram o contrário. Em um abafa desesperado, a Croácia chegou a balançar as redes com Gvardiol no minuto 101, no apagar das luzes. No entanto, após longa e tensa revisão no monitor, e graças ao uso da tecnologia que detecta por meio de um sensor na bola que houve um desvio de um croata, o árbitro anulou o tento por impedimento de Matanovic na origem da jogada. Com o apito final após o susto, Portugal carimbou seu passaporte para as oitavas de final, enquanto a geração croata se despede da competição.

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Chip na bola foi decisivo para anular o gol da Croácia nos acréscimos (Reprodução/Cazé TV)