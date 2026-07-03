Em uma partida de tirar o fôlego e com requintes de crueldade até o último segundo, Portugal venceu a Croácia de virada por 2 a 1, no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na noite desta quinta-feira, 2. O duelo, válido pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, foi marcado por intervenções decisivas do VAR, milagres do goleiro Diogo Costa e um gol salvador de Gonçalo Ramos nos acréscimos, garantindo a seleção lusitana nas oitavas de final do torneio.

Cristiano Ronaldo, de pênalti, fez seu primeiro gol em mata-mata de Copas, pouco antes de ser substituído, enquanto o outro craque quarentão, Luka Modric, se despediu como uma autêntica lenda dos Mundiais. O adversário lusitano nas oitavas de final será a Espanha, que mais cedo passou pela Áustria por 3 a 0.

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Domínio sem efetividade

Pressionado por atuações anteriores irregulares, Portugal entrou em campo buscando o controle. Durante o primeiro tempo, a equipe do técnico Roberto Martínez dominou a posse de bola, chegando a registrar 66%, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio croata. Bruno Fernandes teve a melhor chance, parando em boa defesa de Livakovic, enquanto a Croácia apostava, sem sucesso, em transições rápidas.

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Susto croata e a resposta de Cristiano Ronaldo

O roteiro pacato da primeira etapa deu lugar a um segundo tempo frenético. Logo aos sete minutos, Stanisic cruzou da direita e encontrou Perisic, que dominou e bateu por baixo para abrir o placar para a Croácia. A desvantagem acordou os portugueses. Rafael Leão carimbou o travessão e, pouco depois, Cristiano Ronaldo teve um gol anulado por impedimento.

A insistência deu resultado aos 21 minutos: Renato Veiga foi agarrado na área por Vlasic. Pênalti marcado com auxílio do monitor, que Cristiano Ronaldo cobrou com segurança no meio do gol para empatar.

Milagres de Diogo Costa e a estrela de Gonçalo Ramos

Com o 1 a 1 no placar, o jogo ficou aberto. Foi então que brilhou a estrela de Diogo Costa. O goleiro português fez defesas espetaculares em sequência, parando chutes venenosos de Kovacic e fechando o ângulo de Matanovic de forma providencial. Quando a prorrogação já parecia inevitável, as substituições de Portugal surtiram efeito. Aos 48 minutos, Rafael Leão cruzou na medida pela esquerda e Gonçalo Ramos, que havia saído do banco, testou firme para o fundo das redes, virando a partida e enlouquecendo a torcida no Canadá.

Drama no VAR e vaga nas oitavas

Se o torcedor português achou que o sofrimento havia acabado, os minutos finais provaram o contrário. Em um abafa desesperado, a Croácia chegou a balançar as redes com Gvardiol no minuto 101, no apagar das luzes. No entanto, após longa e tensa revisão no monitor, e graças ao uso da tecnologia que detecta por meio de um sensor na bola que houve um desvio de um croata, o árbitro anulou o tento por impedimento de Matanovic na origem da jogada. Com o apito final após o susto, Portugal carimbou seu passaporte para as oitavas de final, enquanto a geração croata se despede da competição.

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