A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 17, um trecho do vídeo da câmera do árbitro esloveno Slavko Vincic na final da última Copa do Mundo. Nas imagens é possível observar momentos importantes da partida e o que o esloveno falou para Lionel Messi e Rodri, capitães de Argentina e Espanha.

Os espanhóis venceram os argentinos com gol de Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O lance do gol também aparece nas imagens divulgadas.

Os quatro minutos e meio de filmagem mostram da preparação para a entrada dos times em campo até a cerimônia final com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e dos EUA, Donald Trump. Os dois parabenizaram o árbitro pela partida.

Vincic ainda chama a atenção de Messi em determinado momento, pedindo para controlar os ânimos do defensor Leandro Paredes:

“Messi, controle o Paredes”, disse o árbitro. “Eu não quero… Ele tem cartão amarelo. Controle ele por favor.”

Ao final da partida, o espanhol Dani Olmo agradece ao árbitro, que conta que essa era a sua última partida profissional.

“Agradecemos muito a você. Parabéns por uma carreira incrível”, disse Olmo.

A câmera no árbitro foi uma novidade da Fifa para esta Copa do Mundo. Em comunicado, a entidade afirmou que as imagens podem ser compartilhadas desde que ‘sejam de momentos rotineiros, sem controvérsias, antes, durante ou depois das partidas’.