A era de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina está próxima de acabar. O camisa 10 fará a sua despedida da Albiceleste no dia 6 de outubro, em amistoso contra Benin, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e a AFA anunciou o preço dos ingressos para a partida, nesta quinta-feira, 24.
Os ingressos para a partida no Monumental custarão entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, variando de setor para setor. Os valores são equivalantes a, aproximadamente, R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, na cotação atual. A venda será exclusivamente on-line, no site Deportick.
A Argentina realizará três amistosos na Super Data Fifa, mas Messi só jogará o terceiro, com um uniforme especial preparado pela Adidas. As outras partidas serão contra Bolívia, no dia 30 de setembro, e Burkina Faso, no dia 3 de outubro.
Confira todos os preços:
- Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
- Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
- Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
- Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
- Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)