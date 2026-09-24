A era de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina está próxima de acabar. O camisa 10 fará a sua despedida da Albiceleste no dia 6 de outubro, em amistoso contra Benin, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e a AFA anunciou o preço dos ingressos para a partida, nesta quinta-feira, 24.

Os ingressos para a partida no Monumental custarão entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, variando de setor para setor. Os valores são equivalantes a, aproximadamente, R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, na cotação atual. A venda será exclusivamente on-line, no site Deportick.

A Argentina realizará três amistosos na Super Data Fifa, mas Messi só jogará o terceiro, com um uniforme especial preparado pela Adidas. As outras partidas serão contra Bolívia, no dia 30 de setembro, e Burkina Faso, no dia 3 de outubro.

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