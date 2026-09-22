Lionel Messi e a Adidas revelaram o uniforme que o craque utilizirá em sua despedida da seleção argentina. A camisa especial será vestida pelo atleta no amistoso contra o Benin, no dia 6 de outubro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Messi retira da parede o uniforme utilizado na Copa do Mundo 2026 e coloca o novo modelo no lugar. A camisa mantém as cores albicelestes da Argentina, mas substitui as listras finas por três faixas grossas. Além disso, a peça tem detalhes dourados e o Sol de Maio estampado nas costas do uniforme.

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A Argentina tem três amistosos marcados na primeira Data Fifa após o vice-campeonato na Copa de 2026. Mas Messi só estará em campo no último. Antes, a seleção jogará contra a Bolívia, dia 30 de setembro, em Córdoba, e contra Burkina Faso, dia 3 de outubro, no Monumental.

Lionel Messi dará adeus à seleção Argentina após mais de 21 anos. Com a Albiceleste, o craque disputou seis edições de Copa do Mundo, chegando a três finais e vencendo a terceira taça do país em 2022.