A Espanha provou mais uma vez por que é uma das grandes forças da Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta quinta-feira, no SoFi Stadium, em Los Angeles, a equipe comandada por Luis de la Fuente dominou a Áustria do início ao fim, vencendo por 3 a 0 em partida válida pela segunda fase do torneio.

Com uma atuação de gala de Oyarzabal, autor de dois gols, e uma defesa que segue sem ser vazada na competição, a Fúria carimbou seu passaporte para a próxima etapa com autoridade. O roteiro inicial do jogo seguiu o padrão espanhol: muita posse de bola e troca de passes, enquanto a Áustria apostava em uma marcação encaixada e saídas em contra-ataque.

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A retranca austríaca funcionou até os 37 minutos. Após um gol anulado de Cucurella e uma grande defesa do goleiro Alexander Schlager em chute de Oyarzabal, a insistência deu resultado. Pedri encontrou Cucurella livre na esquerda, que cruzou rasteiro para Oyarzabal completar de primeira e abrir o placar. Antes do intervalo, a Espanha quase ampliou com uma cobrança de falta de Baena que explodiu no travessão e um milagre de Schlager em finalização de Lamine Yamal.

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Na volta para o segundo tempo, a Áustria tentou mudar a postura com alterações, mas a pressão espanhola continuou asfixiante. Aos 22 minutos, a superioridade se transformou no segundo gol. Em bela jogada construída pela esquerda, Baena recebeu de Cucurella e foi ao fundo para cruzar. O lateral Pedro Porro apareceu como elemento surpresa na área e testou firme para o fundo das redes. A Áustria teve raros momentos de perigo, como uma cabeçada de Kalajdzic por cima do gol e um chute forte de Chukwuemeka para fora, mas não conseguiu furar o sólido sistema defensivo adversário.

Com o jogo sob total controle e os ânimos acalmados após um princípio de confusão entre os jogadores, a Espanha seguiu ditando o ritmo. Aos 41 minutos, Alaba ainda salvou um chute de Yamal praticamente em cima da linha, mas o terceiro gol era questão de tempo. Aos 44, a dupla dinâmica da ponta esquerda voltou a funcionar: Cucurella cruzou na medida e Oyarzabal, completamente livre, chapou de primeira para fechar o placar.

Com o resultado de 3 a 0 e o impressionante feito de não ter sofrido nenhum gol no Mundial até aqui, a Espanha avança para as oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia.

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