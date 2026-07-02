Cristiano Ronaldo pode fazer nesta terça-feira, 2, no BMO Field, em Toronto, no Canadá, a sua última partida por Portugal em Copa do Mundo. A irmã de CR7, Katia Aveiro, disse que os fãs já podem começar a se despedir do ídolo que o fim da carreira está próximo. Portugal enfrenta a Croácia pelas 16 avos de final.

Katia, claro, evitou falar em derrota de Portugal, mas confirmou aos jornalistas que o irmão, hoje com 41 anos, não deve mais atuar pela seleção. Os veículos portugueses alimentavam a expectativa de mais quatro anos do craque, para jogar a Copa de 2030, em casa. O próximo Mundial será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos, além de receber partidas na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

“Pela informação que tenho, podem se despedir que este é o último Mundial. A despedida será em breve. Aproveitem muito porque vai ser difícil encontrar outro”, disse Katia na entrada do estádio. A informação que tenho, de fonte segura, é que esse é o ‘last dance’. Então, vamos aproveitar.”

A irmã minimizou as críticas que o jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, vem recebendo por parte da torcida. Já na última Copa, CR7 chegou a ser vaiado em uma partida.

“Quem gosta de futebol, tem que gostar de Cristiano Ronaldo. E esses perdem. Vivemos tanta coisa, conquistamos tanta coisa. Essas críticas não vão interferir na nossa felicidade jamais.”

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google