A classificação de Portugal às oitavas de final da Copa do Mundo na última quinta-feira, 2, foi emocionante não apenas pelo encontro entre Cristiano Ronaldo e Luka Modric ou os minutos finais que fez até mesmo o CR7 se mostrar humano. O elenco português dedicou as classificação no BMO Field, em Toronto, no Canadá, a Diogo Jota.

O atacante português morreu em um acidente automobilístico há exato um ano. O jogador que certamente estaria com o grupo de Roberto Martínez estava ao lado do irmão André Silva, que também perdeu a vida.

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No início da partida, uma imagem de Diogo Jota foi exibida no telão e emocionou quem estava presente. Ao final da partida, Cristiano Ronaldo vestiu a camisa 21 e o time posou para uma foto. Auxiliar de Martínez, Ricardo Carvalho perdeu o pai enquanto o time já estava nos EUA.

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“É um grupo muito especial. Hoje, foi um dia ainda mais especial por causa do pai do Ricardo Carvalho [auxiliar], do Diogo Jota, do André Silva e pela força de todos os portugueses”, disse o treinador.

Diogo Jota, de 28 anos, defendia o Liverpool. André Silva, de 26, joga no Penafiel. O acidente aconteceu na província de Zamora, no norte da Espanha.

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