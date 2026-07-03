Cristiano Ronaldo pode até ser chamado de “robozão” pelos fãs brasileiros. Mas é humano. Tão humano que é capaz até de sentir medo. Autor de um dos gols que classificou Portugal às oitavas de final da Copa do Mundo, na última terça-feira, 2, no BMO Field, CR7 admitiu certo momento de nervosismo quando a equipe estava atrás no placar diante da Croácia, em partida disputada em Toronto, no Canadá.

O astro português, em sua sexta edição de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), estava prestes a ser eliminado quando marcou aos 23 minutos do 2º tempo — a Croácia, do ex-companheiro e amigo Luka Modric, havia aberto o marcador ainda no primeiro tempo, com Perisic.

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“Sinto nervoso. É normal, mas, como sempre, com pensamento positivo as coisas correm bem. Tem que ser assim”, disse Cristiano Ronaldo quando perguntado por PLACAR em uma concorrida zona mista de entrevistas.

Oito minutos antes do gol de pênalti, em que deslocou o goleiro Livakovic, Cristiano Ronaldo havia marcado um golaço, anulado milimetricamente pelo impedimento semiautomático. CR7, aos 41 anos, começou a agitar os torcedores como um menino e fez com que a equipe cancelasse a emissão da passagem de volta. O lado croata do estádio desfilava as suas toucas de polo aquático e acreditava piamente na classificação.

Para o camisa 7, seria o fim de uma jornada de 26 jogos, 11 gols e duas assistências na história das Copas. A irmã Katia Aveiro havia dito na chegada ao estádio em Toronto para aproveitarem as últimas partidas.

Cristiano Ronaldo no banco

A partida seguiu tensa e Cristiano Ronaldo não pôde mais ajudar dentro de campo. O técnico Roberto Martínez corrigiu um problema defensivo que talvez tivesse criado com quatro substituições simultâneas e colocou o volante Rubén Neves no lugar do craque. Os minutos derradeiros foram de pura tensão do lado luso e só não foi pior por conta do VAR. A Croácia marcou no 12º minuto de acréscimo, mas a arbitragem entendeu que o lance era irregular.

Portugal se prepara para enfrentar a Espanha nas oitavas de final. A partida acontecerá na segunda, 6, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

“Sofri [nos últimos minutos]. Agora imagino que será um jogo difícil porque sabemos que a Espanha é um dos candidatos a ganhar o Mundial. Vai ser um jogo difícil como tem sido toda partida e estaremos preparados. Já o conhecemos bem e, no meu ver, será um jogo muito bem disputado”, disse CR7.

Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Participações: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Jogos: 26

Gols: 11

Assistências: 2

Cartões amarelos: 4

Cartões vermelhos: nenhum

Melhor colocação: 4º lugar

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