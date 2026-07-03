Um rápido olhar para a arquibancada do BMO Field já era possível encontrar algumas dezenas de croatas usando uma touca de polo aquático. Mas por que os torcedores têm esse hábito? A Croácia enfrenta Portugal nesta quinta-feira, 2, por uma vaga nas oitavas de final desta Copa do Mundo.

A partida eliminatória marca a despedida de uma das lendas do futebol. Os quarentões Cristiano Ronaldo (41 anos) e Luka Modric (40) fazem por Portugal e Croácia um duelo de vida ou morte.

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A Croácia é uma das potencias do polo aquático, tendo conquistado quatro medalhas olímpicas (uma de ouro e três de prata) e sete mundiais (duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze), todas no masculino. A conquista em Londres 2012 foi o primeiro ouro olímpico dos país nos esportes coletivos.

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De onde vêm as toucas na torcida da Croácia?

Logo depois dessa conquista em solo britânico, as primeiras toucas começaram a aparecer nas torcida de futebol, virou um símbolo das seleções e passou a ser vendido no comércio daquele país.

Com as sucessivas conquistas, a febre pela touca de polo aquático só aumentou e virou até um amuleto de sorte. A tradicional troca de camisas entre torcedores, com os croatas envolvem também as toucas.

A tendência ficou ainda mais forte na Eurocopa de 2016. Naquela competição, em uma partida contra a Turquia, o zagueiro Vedran Corluka machucou e, para estancar o ferimento, precisou usar uma touca. Foi o bastante para a torcida ir ao delírio e não esquecer do amuleto.

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