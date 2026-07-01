A festa pela classificação da seleção mexicana às oitavas de final da Copa do Mundo foi contrastada com a morte de três pessoas na madrugada desta quarta-feira, 1º, na Cidade do México. As mortes foram confirmadas pelo governo local.

As três pessoas morreram prensadas enquanto uma multidão acompanhava a vitória do México sobre o Equador, no Estádio Azteca. As mortes aconteceram na região do Ángel de la Independencia, um famoso ponto turístico da capital federal, no bairro da Reforma.

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“Como informou a Secretária de Saúde Pública da Cidade do México, as equipes de emergência atenderam imediatamente o chamado de três pessoas inconscientes em três pontos distintos nas imediações do Paseo de la Reforma. Todos os protocolos médicos foram realizados, no entanto, infelizmente, as pessoas perderam a vida”, escreveu a chefe de governo da Cidade do México, Clara Brugada Molina.

Em outro comunicado, o Governo da Cidade do México disse que prestará todo apoio e acompanhamento necessário aos familiares.

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