O protocolo da partida entre México e Equador, que acontece nesta terça-feira, 30, sofrerá um atraso. O jogo acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, e vale pelas 16 avos de final.

A pouco menos de duas horas da partida, funcionários do estádio começaram a pedir para os torcedores se abrigarem nas marquises e dentro do estádio. Raios e trovões puderam ser vistos e ouvidos do lado de fora do estádio.

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Não bastou muito tempo e um aviso no telão informou aos torcedores que “a partida foi atrasada”. Mas um novo horário para o pontapé inicial ainda não foi informado, o que significa que o protocolo de aquecimento e entrada dos times pode ser mais rápido.

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Ao mesmo tempo, o locutor do estádio alternava músicas animadas e avisos para o público “manter a calma e continuar em seus assentos”.

Quando o jogo é interrompido

O protocolo contra a tempestade nasceu de autoridades americanas para eventos esportivos e atividades ao ar livre em geral. A partida entre França e Iraque, na Filadélfia, foi a única entre as 79 a ser interrompida até aqui. Noruega e Senegal, em Nova Jersey, teve o alerta, mas não alterou o andamento do jogo.

Com o aproximar de uma tempestade em um raio de até 8 km, com impacto em 10 minutos. As arquibancadas precisam ser esvaziadas e as pessoas que estiverem no campo encaminhadas para áreas protegidas

Apesar do protocolo ser inicialmente americano, com alertas disparados pelo NWS (Serviço Nacional de Meteorologia, na sigla em inglês) Canadá e México, também anfitriões desta Copa, adotaram o mesmo sistema.

No Mundial de Clubes, realizado em 11 cidades-sedes dos EUA no ano passado, seis partidas foram atrasadas.

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