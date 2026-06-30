A torcida mexicana fez a Copa do Mundo virar Libertadores. A madrugada desta terça-feira, 30, começou com foguetório na concentração equatoriana na Cidade do México. As duas equipes se enfrentam no Estádio Azteca, a partir das 22h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final.

O vencedor do confronto encara quem passar de Inglaterra e RD Congo, que se enfrentam na quarta, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no EUA.

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Um bandeiraço de equatorianos que moram ou vieram para o país acompanhar a partida recepcionou a delegação em um hotel no bairro de Santa Fé, a cerca de 18 quilômetros do estádio. Quando já estavam por lá, cerca de uma centena torcedores mexicanos apareceram e tomaram conta da festa.

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Como foi a repercussão local

Não houve incidentes entre os torcedores, segundo as forças que faziam a segurança do local. Fogos de artifício e cantos de incentivo à seleção mexicano foram observados sem que nenhum jogador ou membro da comissão técnica rival aparecesse na janela dos quartos para observar a festa.

Hugo Sánchez, um dos mais lendários jogadores mexicanos, não gostou do foguetório promovido pelos torcedores.

“Isso é se igualar a um futebol de terceiro mundo. Isso não é esportividade. Tem que se ganhar no campo. Mostrar que é melhor e superior”, disse o hoje comentarista da ESPN no programa Futbol Picante.

Nas redes sociais, o time de Sebastián Beccacece apenas registrou o apoio de sua torcida na chegada ao hotel.

Festa mexicana no Azteca

O clima é só uma prévia do que deve encontrar o Equador no Estádio Azteca. Mais de 80 mil torcedores estiveram presentes nas duas partidas (contra África do Sul e contra Tchéquia) que a seleção fez no local.

O técnico Javier Aguirre comentou o apoio dos equatorianos pela cidade antes mesmo dos acontecimentos da madrugada. O comandante salientou a força da torcida sul-americana, mas lembrou que o seu elenco representa um país inteiro.

“Os sul-americanos são muito vibrantes, muito apaixonados, viajam bastante, mas estamos conscientes de que estamos com um país atrás de nós e isso nos motiva muito. Diria que estamos todos muito esperançosos com o que se vem”, disse o treinador na entrevista oficial de véspera da partida.

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