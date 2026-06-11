Ao abrir o placar em México 2 x 0 África do Sul, Julián Andrés Quiñones entrou para a história como o homem que inaugurou as redes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11.

O atacante da seleção mexicana se juntou a outros 22 nomes responsáveis por colocar um ponto de partida na artilharia dos mundiais Fifa.

Os jogadores que marcaram os primeiros gols de cada Copa

1930: Lucien Laurent – França

1934: Ernesto Belis – Argentina

1938: Josef Gauchel – Alemanha

1950: Ademir de Menezes – Brasil

1954: Milos Milutinovic – Iugoslávia

1958: Simonsson – Suécia

1962: Héctor Facundo – Argentina

1966:  Pelé – Brasil

1970: Dinko Dermendjiev – Bulgária

1974: Breitner – Alemanha Ocidental

1978: Bernard Lacombe – França

1982:Erwin Vandenbergh – Bélgica

1986:Altobelli – Itália

1990: François Omam-Biyik – Camarões

1994: Jurgen Klinsmann – Alemanha

1998: César Sampaio – Brasil

2002: Papa Bouba Diop – França

2006: Phillip Lahm – Alemanha

2010: Siphiwe Tshabalala – África do Sul

2014: Marcelo (gol contra) – Brasil

2018: Yuri Gazyinski – Rússia

2022: Enner Valencia – Equador

2026: Julián Quiñonez – México