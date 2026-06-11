Ao abrir o placar em México 2 x 0 África do Sul, Julián Andrés Quiñones entrou para a história como o homem que inaugurou as redes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11.
O atacante da seleção mexicana se juntou a outros 22 nomes responsáveis por colocar um ponto de partida na artilharia dos mundiais Fifa.
Os jogadores que marcaram os primeiros gols de cada Copa
1930: Lucien Laurent – França
1934: Ernesto Belis – Argentina
1938: Josef Gauchel – Alemanha
1950: Ademir de Menezes – Brasil
1954: Milos Milutinovic – Iugoslávia
1958: Simonsson – Suécia
1962: Héctor Facundo – Argentina
1966: Pelé – Brasil
1970: Dinko Dermendjiev – Bulgária
1974: Breitner – Alemanha Ocidental
1978: Bernard Lacombe – França
1982:Erwin Vandenbergh – Bélgica
1986:Altobelli – Itália
1990: François Omam-Biyik – Camarões
1994: Jurgen Klinsmann – Alemanha
1998: César Sampaio – Brasil
2002: Papa Bouba Diop – França
2006: Phillip Lahm – Alemanha
2010: Siphiwe Tshabalala – África do Sul
2014: Marcelo (gol contra) – Brasil
2018: Yuri Gazyinski – Rússia
2022: Enner Valencia – Equador
2026: Julián Quiñonez – México