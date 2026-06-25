O México coroou uma campanha perfeita na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 ao derrotar a República Tcheca por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24), no lendário Estádio Azteca. Em uma partida que começou morna, a seleção da casa deslanchou na etapa final, aproveitou os espaços e garantiu, pela primeira vez em sua história, o aproveitamento de 100% na primeira fase do torneio. De quebra, os mexicanos avançam sem sofrer um único gol, enquanto os europeus se despedem da competição de forma melancólica.

Tensão e poucas chances no primeiro tempo

Precisando desesperadamente da vitória para sonhar com a classificação, a Tchéquia tentou impor um ritmo físico nos minutos iniciais, mas esbarrou na sólida defesa mexicana. O primeiro tempo foi marcado por muita transpiração, bolas longas e pouca inspiração de ambos os lados. A melhor chance europeia veio com Visinski, que assustou em um chute cruzado. Do outro lado, o México, já classificado, jogava com o regulamento debaixo do braço, mas quase abriu o placar no fim da etapa inicial com uma bomba de Quiñones que raspou o travessão de Kovar.

Ataque letal e falhas defensivas definem o jogo

O cenário mudou drasticamente após o intervalo. Aos 10 minutos, a postura ofensiva tcheca cobrou seu preço. Em um contra-ataque fulminante puxado por Romo, Mateo Chávez recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu de canhota no cantinho, marcando seu primeiro gol com a camisa da seleção. O golpe desestabilizou a República Tcheca, que ruiu seis minutos depois. Após enfiada de Mora para Sánchez, o goleiro Kovar dividiu, a bola ficou viva e o zagueiro Holes cortou mal. Quiñones, atento ao erro, não perdoou e empurrou para o fundo das redes, ampliando a vantagem.

Ochoa faz história e inicia a jogada do golpe de misericórdia

Com o jogo controlado e a torcida gritando olé nas arquibancadas do Azteca, o técnico mexicano promoveu a entrada de Guillermo Ochoa aos 32 minutos. O experiente goleiro foi ovacionado ao pisar no gramado, igualando o recorde de Cristiano Ronaldo e Messi ao participar de sua sexta Copa do Mundo. E a estrela do veterano brilhou nos acréscimos. Aos 49 minutos, um lançamento preciso dos pés de Ochoa encontrou Alvarado na direita. Ele acionou Santiago Jiménez, que parou em defesa de Kovar. No rebote, Fidalgo encheu o pé para fechar o caixão tcheco. Com o resultado histórico, o México consolida a liderança absoluta do Grupo A com nove pontos e aguarda a definição de um dos melhores terceiros colocados para o confronto das oitavas de final, marcado para a próxima terça-feira (30). Já a República Tcheca amarga a lanterna da chave, com apenas um ponto, e volta para casa sem nenhuma vitória na bagagem.