A era Rafa Márquez começou oficialmente na seleção mexicana. A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta quarta-feira,8, o ex-zagueiro como novo treinador da equipe nacional, encerrando a transição planejada desde a última Copa do Mundo e iniciando o ciclo rumo a 2030.
Maior referência recente do futebol mexicano, Márquez assume o cargo após integrar a comissão técnica de Javier Aguirre durante a campanha da Copa. A federação destacou, em comunicado, que a escolha busca preservar a linha de trabalho implementada no último ciclo e dar continuidade ao processo de desenvolvimento da seleção.
A passagem pela comissão principal foi precedida por experiências como treinador nas categorias de base do Real Alcalá, da Espanha, e da equipe B do Barcelona, onde iniciou a carreira à beira do campo. Antes de deixar o comando da seleção, Aguirre fez elogios ao sucessor e demonstrou confiança na nova gestão.
“Rafa está mais do que capacitado. Desta seleção, temos muita gente interessante, temos mais gente na Europa jogando em alto nível. Temos mais dois ou três que acho que pela idade não estarão na próxima Copa. O Rafa é um homem valioso, grande treinador, espero que consiga fazer muito pelo México”, afirmou.
Como jogador, Rafa Márquez foi apitão da seleção em cinco edições da Copa do Mundo. O ex-defensor viveu o auge entre 2003 e 2010, quando defendeu o Barcelona e dividiu o elenco com craques como Ronaldinho, Lionel Messi e Andrés Iniesta.
O treinador assume após uma campanha que deixou sinais positivos para o futuro da seleção. O México venceu os três compromissos da fase de grupos da Copa do Mundo, mas acabou eliminado nas oitavas de final ao perder por 3 a 2 para a Inglaterra.