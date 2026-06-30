O orgulho está estampado em um mar de pessoas atravessando as ruas com as suas camisas verdes e nas paredes ao redor do Estádio Azteca — nem pense em chamar de Estádio da Cidade do México tampouco Estádio Banorte ou terminará em um ringue de luta livre sem que os socos e chutes sejam combinados. A capital mexicana exibe com o orgulho o recorde “somos três vezes mundialistas”.

Hoje reformado para a sua terceira Copa (foi o principal palco das edições de 1970 e de 1986), o Azteca se tornou em 2026 o único estádio a sediar três edições. Daí a inscrição sejam oficiais da Fifa ou em pichações ao redor do centro histórico. Ao todo, ao final deste Mundial, serão 24 partidas.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

México e África do Sul abriram os trabalhos no Sessentão, foi inaugurado em 1966, e hoje tem capacidade para 83.000 pessoas. Uzbequistão e Colômbia e Tchéquia e México foras as partidas da primeira fase. México e Equador se enfrentam pela 16 avos de final enquanto a despedida será nas oitavas, com o vencedor desse jogo com Inglaterra e RD Congo. A grande final da primeira Copa disputada em três países (no Canadá, México e EUA) acontecerá em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

A Fifa recebeu o estádio no início de maio e, imediatamente, tratou de trocar a fachada — como aconteceu em outras sedes, para esconder as marcas que não são parceiras do evento. Foram gastos 200 milhões de dólares para a modernização das arquibancadas, camarotes e áreas de hospitalidade, instalações de telões, melhores dos vestiários e troca do gramado.

Alguns dos momentos mais célebres do estádio estão marcados em placas comemorativas. O tricampeonato da seleção brasileira em 1970 e o gol em que o argentino Diego Maradona enfileira ingleses e garante a vitória em 1986. O antigo “Jogo do Século” entre Itália e Alemanha Ocidental, também em 70, é outra grande marca desse estádio.

Estádios com mais partidas em Copas

19 – Azteca, Cidade do México

15 – Maracanã, Rio de Janeiro

14 – Jalisco, Guadalajara

11 – León (Camp Nou), Barcelona

10 – Stade de France, Paris

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por André Avelar (@avelarandre_)

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google