O palco de abertura da Copa do Mundo de 2026 não poderia ser outro: o lendário Estádio Azteca. Nesta quinta-feira, 11, às 16h (de Brasília), México e África do Sul se enfrentam no primeiro duelo do Mundial deste ano. A partida será a 20ª do Azteca em Copas.

O duelo entre México e África do Sul também marca a terceira vez que o estádio recebe a abertura do torneio. Em 1970, o Azteca recebeu a partida de estreia entre os mexicanos e a União Soviética. Já em 1986, Itália e Bulgária se enfrentaram no jogo inaugural da Copa.

Foi justamente no Azteca onde Pelé e Maradona fizeram história na Copa do Mundo. Em 1970, o ídolo da seleção brasileira se tornou tricampeão mundial no estádio, o único jogador a alcançar este feito. Em 1986, o ídolo da Argentina sagrou-se campeão mundial no Azteca, mas protagonizou um lance histórico mais cedo no mata-mata: o famoso gol da “Mão de Deus” contra a Inglaterra nas quartas de final do torneio.

E quando o assunto é Brasil, o Azteca tem história para contar. Também em 1970, Carlos Alberto Torres marcou um dos gols mais memoráveis da história das Copas na final diante da Itália e Jairzinho se tornou o primeiro jogador da história a marcar em todas as partidas do Mundial.

Além da coroação de dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o Azteca recebeu o “Jogo do Século” durante a Copa do Mundo de 1970. Na semifinal do torneio, a Itália venceu a Alemanha Ocidental pelo placar de 4 a 3, com cinco gols marcados na prorrogação.

Quantos jogos o Azteca recebe na Copa do Mundo de 2026?

Neste ano, o icônico estádio receberá cinco jogos do Mundial: três da fase de grupos, um da fase de 16 avos de final, e um das oitavas de final. Com isso, o Azteca se isolará ainda mais na liderança de estádios que mais tiveram jogos nas Copas: 24 duelos. O Maracanã ocupa a segunda colocação, com 15 partidas, enquanto o Jalisco fecha o pódio, com 14, de acordo com levantamento do Gato Mestre.

Confira todos os jogos realizados no Azteca nas Copas do Mundo

Copa do Mundo de 1970

México 0 x 0 União Soviética – fase de grupos

Bélgica 3 x 0 El Salvador – fase de grupos

União Soviética 4 x 1 Bélgica – fase de grupos

México 4 x 0 El Salvador – fase de grupos

União Soviética 2 x 0 El Salvador – fase de grupos

México 1 x 0 Bélgica – fase de grupos

União Soviética 0 x 1 Uruguai – quartas de final

Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental – semifinal

Uruguai 0 x 1 Alemanha Ocidental – disputa do terceiro lugar

Brasil 4 x 1 Itália – final

Copa do Mundo de 1986

Bulgária 1 x 1 Itália – fase de grupos

Bélgica 1 x 2 México – fase de grupos

México 1 x 1 Paraguai – fase de grupos

Iraque 0 x 1 México – fase de grupos

México 2 x 0 Bulgária – oitavas de final

Inglaterra 3 x 0 Paraguai – oitavas de final

Argentina 2 x 1 Inglaterra – quartas de final

Argentina 2 x 0 Bélgica – semifinal

Argentina 3 x 2 Alemanha – final

Copa do Mundo de 2026*

México x África do Sul (11 de junho) – Fase de grupos

Uzbequistão x Colômbia (17 de junho) – Fase de grupos

Tchéquia x México (24 de junho) – Fase de grupos

16 avos de final

Oitavas de final

*Jogos a serem realizados