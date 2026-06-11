O palco de abertura da Copa do Mundo de 2026 não poderia ser outro: o lendário Estádio Azteca. Nesta quinta-feira, 11, às 16h (de Brasília), México e África do Sul se enfrentam no primeiro duelo do Mundial deste ano. A partida será a 20ª do Azteca em Copas.
O duelo entre México e África do Sul também marca a terceira vez que o estádio recebe a abertura do torneio. Em 1970, o Azteca recebeu a partida de estreia entre os mexicanos e a União Soviética. Já em 1986, Itália e Bulgária se enfrentaram no jogo inaugural da Copa.
Foi justamente no Azteca onde Pelé e Maradona fizeram história na Copa do Mundo. Em 1970, o ídolo da seleção brasileira se tornou tricampeão mundial no estádio, o único jogador a alcançar este feito. Em 1986, o ídolo da Argentina sagrou-se campeão mundial no Azteca, mas protagonizou um lance histórico mais cedo no mata-mata: o famoso gol da “Mão de Deus” contra a Inglaterra nas quartas de final do torneio.
E quando o assunto é Brasil, o Azteca tem história para contar. Também em 1970, Carlos Alberto Torres marcou um dos gols mais memoráveis da história das Copas na final diante da Itália e Jairzinho se tornou o primeiro jogador da história a marcar em todas as partidas do Mundial.
Além da coroação de dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o Azteca recebeu o “Jogo do Século” durante a Copa do Mundo de 1970. Na semifinal do torneio, a Itália venceu a Alemanha Ocidental pelo placar de 4 a 3, com cinco gols marcados na prorrogação.
Quantos jogos o Azteca recebe na Copa do Mundo de 2026?
Neste ano, o icônico estádio receberá cinco jogos do Mundial: três da fase de grupos, um da fase de 16 avos de final, e um das oitavas de final. Com isso, o Azteca se isolará ainda mais na liderança de estádios que mais tiveram jogos nas Copas: 24 duelos. O Maracanã ocupa a segunda colocação, com 15 partidas, enquanto o Jalisco fecha o pódio, com 14, de acordo com levantamento do Gato Mestre.
Confira todos os jogos realizados no Azteca nas Copas do Mundo
Copa do Mundo de 1970
- México 0 x 0 União Soviética – fase de grupos
- Bélgica 3 x 0 El Salvador – fase de grupos
- União Soviética 4 x 1 Bélgica – fase de grupos
- México 4 x 0 El Salvador – fase de grupos
- União Soviética 2 x 0 El Salvador – fase de grupos
- México 1 x 0 Bélgica – fase de grupos
- União Soviética 0 x 1 Uruguai – quartas de final
- Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental – semifinal
- Uruguai 0 x 1 Alemanha Ocidental – disputa do terceiro lugar
- Brasil 4 x 1 Itália – final
Copa do Mundo de 1986
- Bulgária 1 x 1 Itália – fase de grupos
- Bélgica 1 x 2 México – fase de grupos
- México 1 x 1 Paraguai – fase de grupos
- Iraque 0 x 1 México – fase de grupos
- México 2 x 0 Bulgária – oitavas de final
- Inglaterra 3 x 0 Paraguai – oitavas de final
- Argentina 2 x 1 Inglaterra – quartas de final
- Argentina 2 x 0 Bélgica – semifinal
- Argentina 3 x 2 Alemanha – final
Copa do Mundo de 2026*
- México x África do Sul (11 de junho) – Fase de grupos
- Uzbequistão x Colômbia (17 de junho) – Fase de grupos
- Tchéquia x México (24 de junho) – Fase de grupos
- 16 avos de final
- Oitavas de final
*Jogos a serem realizados