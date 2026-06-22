Quatro horas antes da bola rolar para Noruega x Senegal, uma tempestade caiu nos arredores do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Alertas de segurança chegaram a ser acionados e a ocorrência terminou 30 minutos depois.

A partida da segunda rodada do Grupo I é a 41ª das 104 previstas para esta Copa do Mundo. Até agora, nenhum jogo foi adiado ou interrompido pelo protocolo de segurança.

“Nova York Nova Jersey Stadium de Polícia do Estado de Nova Jersey. Por sua segurança, pedimos que deixe áreas ao ar livre e se refugie do mau tempo em uma área abrigáveis. Não fique nas áreas de saída por onde pessoas podem passar. A organização do evento está à disposição para ajudar”, dizia o texto enviado para os celulares.

A maioria dos torcedores de Noruega e Senegal estava longe do estádio. A movimentação era tranquila nos arredores do MetLife, mas logo que o aviso para se abrigar da chuva foi enviado para os celulares, organizadores da partida trataram de manter os poucos torcedores em uma área coberta. A imprensa ficou fechada na sala dedicada para repórteres e fotógrafos.

O protocolo de tempestade é levado muito à sério nesta Copa do Mundo. Assim como no Mundial de Clubes, as partidas são interrompidas por pelo menos 30 minutos um raio ou trovão possa ser visto ou ouvido em um até oito quilômetros de distância, com impacto de até 10 minutos.

Quando o jogo é interrompido

Com o aproximar de uma tempestade em um raio de até 8 km, com impacto em 10 minutos. As arquibancadas precisam ser esvaziadas e as pessoas que estiverem no campo encaminhadas para áreas protegidas

Apesar do protocolo ser inicialmente americano, com alertas disparados pelo NWS (Serviço Nacional de Meteorologia, na sigla em inglês) Canadá e México, também anfitriões desta Copa, adotaram o mesmo sistema.

No Mundial de Clubes, realizado em 11 cidades-sedes dos EUA no ano passado, seis partidas foram atrasadas.