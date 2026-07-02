Cristiano Ronaldo ou Luka Modric. Tal qual em filmes de faroeste, a Copa do Mundo ‘ficou pequena demais’ para os craques de Portugal e Croácia, que se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 20 horas (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá. A partida eliminatória vale uma vaga nas oitavas de final.

Quem vencer de Portugal e Croácia enfrentará quem passar de Espanha e Áustria, que se enfrentam também nesta quinta, às 16 horas, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Participações: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Jogos: 25

Gols: 10

Assistências: 2

Cartões amarelos: 4

Cartões vermelhos: nenhum

Melhor colocação: 4º lugar

Luka Modric em Copas do Mundo

Participações: 5 (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026)

Jogos: 22

Gols: 2

Assistências: 2

Cartões amarelos: 1

Cartões vermelhos: nenhum

Melhor colocação: 2º lugar

CR7 e Modric, quarentões desafiam o tempo

A história de Cristiano Ronaldo e Modric, hoje com 41 e 40 anos respectivamente, em Copas começou na Alemanha, em 2006 — mesmo Mundial que marcou a estreia de Lionel Messi. A diferença é que o português está em sua sexta edição do torneio, enquanto o croata em sua quinta. A Croácia não se classificou para a África do Sul, em 2010.

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Em compensação, o sucesso da Croácia em Copas do Mundo, na era dos dois craques, é maior que o de Portugal. A nação dos Bálcãs, que se separou da Iugoslávia em 1991, ficou com o vice-campeonato na Rússia, em 2018, diante da França; e garantiu a terceira colocação no Catar, em 2022, quando perdeu para a futura campeã Argentina e ganhou de Marrocos na disputa de terceiro lugar.

Do outro lado, o melhor resultado de Portugal no período foi justamente na Alemanha. Naquela oportunidade, o time ficou na quarta colocação, tendo perdido a semi para a França e o terceiro lugar para a dona da casa.

Protagonistas por Portugal e Croácia

Os quarentões carregam as suas equipes até aqui se sem o protagonismo de outros tempos, com muita qualidade ao setor ofensivo. CR7 tem maior poder de definição, carregando o título de único jogador a marcar em seis edições de Mundiais. Um olhar mais profundo mostra que o atacante ainda não marcou em mata-mata e por isso a partida desta quinta ganha ainda mais importância.

Modric, do outro lado, mostra que a vitalidade de outros tempos não é mais a mesa. Nem por isso, perdeu o papel de tocar na bola em todas as ações ofensivas da equipe que ajudou a recolocar no mapa do futebol. Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2018, o camisa 10 ainda não marcou e deu um passe para gol.

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, ajudou a dar o tom da partida que o BMO Field espera nesta noite.

“Estamos falando de dois jogadores que estão acima da opinião pública. A longevidade deles no futebol os torna especiais”, disse o treinador.

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