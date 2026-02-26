Cristiano Ronaldo está cada vez mais envolvido com o mundo dos negócios e entrou oficialmente como investidor no futebol espanhol. O atacante do Al-Nassr adquiriu 25% do Almería, da Segunda Divisão Espanhola. A negociação foi fechada por meio da CR7 Sports Investments, subsidiária da CR7 S.A., holding pessoal do jogador.

Na manhã desta quinta-feira, 26, o Almería publicou um comunicado em suas redes sociais sobre o negócio. Na publicação, Cristiano Ronaldo deu declarações sobre a compra de parte do clube espanhol.

“Tem sido uma ambição de longa data contribuir para o futebol, além dos gramados. O Almería é um clube espanhol com fortes bases e claro potencial de crescimento. Estou animado para trabalhar ao lado da diretoria para apoiar a próxima fase de crescimento do clube”, disse Cristiano Ronaldo em comunicado divulgado pelo Almería.

Além do craque português, o presidente do Almería, Mohamed Al Khereiji, também comentou sobre a entrada do jogador como investidor do clube.

“Estamos muito felizes que Cristiano tenha escolhido investir em nosso clube. Ele é considerado o melhor, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto na equipe principal quanto na base”, comentou o presidente do Almería.

O Almería ocupa a 3ª posição na LaLiga 2, com 48 pontos, fruto de 14 vitórias, seis empates e sete derrotas. Na temporada 2023/24, o clube chegou a disputar a LaLiga, mas foi rebaixado na 19ª colocação, com 21 pontos. Hoje, o time busca maior estabilidade para voltar à elite espanhola.