Em meio a rumores de crise no vestiário, Cristiano Ronaldo publicou uma foto reforçando a união de Portugal na Copa do Mundo. O camisa 7 da seleção portuguesa anotou dois gols na vitória por 5 a 0 contra Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A vitória de Portugal aconteceu em meio a um período de tensão vivido dentro da equipe. Após o empate contra a República Democrática do Congo na estreia do Mundial, a crise se intensificou devido a uma entrevista do volante João Neves após o jogo, conforme relembra o ge. O atleta foi criticado por alguns torcedores após falar sobre a situação de CR7 na seleção.

“Nós sabemos o que Cristiano fez pela nossa seleção, pelo mundo do futebol, mas, neste momento, tanto da parte dele quanto por nós, sabemos que ele é um de nós. Não é diferente dos outros, ele está aqui para contribuir, assim como todos nós”, disse João Neves.

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Situação de Portugal no grupo K

Após a vitória diante do Uzbequistão, Portugal estacionou na segunda colocação do grupo K, com quatro pontos, atrás apenas da Colômbia, já classificada, com seis. A República Democrática do Congo ocupa a terceira posição, com um ponto, enquanto o Uzbequistão está na lanterna, sem pontos.