Erling Haaland admitiu estar surpreso com a campanha da Noruega na Copa do Mundo de 2026. Com vitórias sobre Brasil e Costa do Marfim no mata-mata, a seleção norueguesa chegou às quartas de final e vive sua melhor campanha na história do torneio.
“Não esperava isso de jeito nenhum. Mesmo antes do jogo contra o Brasil, não esperava o que aconteceu. E agora, sendo sincero, não esperava estar nas quartas de final com a Noruega em uma Copa do Mundo. É surpreendente até para mim, sim’, revelou Haaland durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 9, conforme registrado pela ESPN.
A Noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra no próximo sábado, 11, pelas quartas de final da Copa. Ao ser questionado sobre o confronto, Haaland se afastou de eventuais polêmicas e deixou o favoritismo para os ingleses.
“Acho que todos devem manter a humildade, mas, bem, sim, eles (torcedores da Inglaterra) devem estar confiantes que vão passar, com certeza. Eles são a Inglaterra. […] Há favoritos claros (ao título), a Inglaterra é um deles. Acho que todos vocês devem por toda a pressão na Inglaterra”, disse.
Quartas de final contra a Inglaterra
O confronto das quartas de final entre Noruega e Inglaterra acontece neste sábado, 11, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. O vencedor avança à semifinal e enfrenta quem passar no duelo entre Argentina e Suíça.