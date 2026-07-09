O duelo entre França e Marrocos, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, terá uma novidade no VAR. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, dois membros da equipe de arbitragem de vídeo estarão no Gillette Stadium, em Boston, onde acontece a partida. A medida visa prevenir eventuais falhas técnicas no jogo.

Ao longo da competição, o VAR operava no Centro Internacional de Transmissão (IBC), localizado em Dallas, Estados Unidos. Com a mudança para o jogo desta quinta-feira, 9, o uruguaio Leodán González, VAR do duelo, e a nicaraguense Tatiana Guzmán, VAR suplente, estarão no estádio. A ação será mantida para os próximos jogos, segundo o ge.

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Caso haja falha na conexão entre o estádio e a cabine do VAR, a equipe presente poderá atuar diretamente do local da partida em caso de qualquer revisão. A medida, conforme relatada pelo jornal espanhol, também pode interferir em uma eventual ida do árbitro ao monitor.

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Mesmo diante de problemas técnicos na operação do VAR, a Fifa prevê que as partidas não podem ser suspensas por esse motivo.

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