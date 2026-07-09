França, Espanha, Argentina e Inglaterra. De acordo com o supercomputador Opta, essas são as seleções favoritas para vencerem nas quartas de final da Copa de 2026 e avançarem às semifinais.

Nesta quinta-feira, 9, França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final da Copa. Já na sexta-feira, 10, a Espanha duela contra a Bélgica por uma vaga na semifinal. No sábado, 11, dois jogos definem os últimos classificados: Noruega joga contra a Inglaterra e a Argentina entra em campo diante da Suíça.

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Nas oitavas de final, o supercomputador acertou seis dos oito classificados às quartas. Já na fase de 16 avos de final, a tecnologia cravou 14 das 16 seleções que avançaram às oitavas, conforme relembra o ge.

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Confira abaixo as probabilides de cada seleção nas quartas

França (73,09%) x Marrocos (26,91%)

Espanha (69,51%) x Bélgica (30,49%)

Noruega (37,24%) x Inglaterra (62,76%)

Argentina (70,72%) x Suíça (29,28%)