O atacante Mohamed Salah está sendo apontado como possível substituto de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Saudi Pro League, após o português protagonizar uma crise recente com o clube saudita. Segundo o jornal The Mirror, a equipe estaria considerando a contratação do craque egípcio, atualmente no Liverpool, caso CR7 saia nos próximos meses.

Os rumores sobre uma potencial chegada de Salah ao futebol saudita ganharam força em meio ao clima turbulento envolvendo Cristiano Ronaldo e sua relação com a gestão do Al-Nassr. De acordo com o jornal inglês, o clube teria interesse em trazer o atacante de 32 anos e estaria disposto até a triplicar seus vencimentos atuais no Liverpool. Atualmente, Salah recebe cerca de 400 mil libras por semana.

A possível transferência de Salah para o Al-Nassr ocorre em um contexto em que a Saudi Pro League tem investido pesado em estrelas europeias para elevar o nível competitivo e o apelo internacional da competição. O egípcio é um sonho antigo da liga e já flertou com uma transferência em outras janelas.

Se confirmada, a contratação de Salah seria uma das mais expressivas do país, ainda que exista a complexidade de negociações contratuais com o Liverpool e o próprio jogador, que ainda tem vínculo longo com o clube inglês até 2027.

Salah e a relação com Arne Slot no Liverpool

Mohamed Salah passou por um período de especulação sobre seu futuro em Anfield, mas segue sendo peça fundamental no Liverpool, sob o comando do técnico Arne Slot. Depois de uma pequena fase de divergências, incluindo algumas críticas internas sobre estilo de jogo, o atacante voltou a ser titular regular nas últimas partidas desde o fim da Copa Africana de Nações.

Apesar da mudança de postura e de se manter como pilar da equipe, uma saída de Salah na próxima janela não é descartada.

Cristiano Ronaldo e a crise no Al-Nassr

A possível chegada de Salah ao Al-Nassr está diretamente ligada à atual crise envolvendo Cristiano Ronaldo no clube saudita. O português, de 41 anos, vem se recusando a jogar e chegou a ficar de fora de partidas recentes por discordâncias com a gestão do clube e a forma como o Fundo de Investimento Público (PIF), principal investidor dos clubes sauditas, conduziu a janela de transferências, favorecendo rivais como o Al-Hilal (que contratou recentemente Benzema).

O episódio gerou até uma resposta oficial da Saudi Pro League, que afirmou que “nenhum atleta está acima dos clubes” e que decisões de mercado e administração competem à estrutura de cada equipe, não a jogadores individualmente.