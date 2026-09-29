O técnico Jorge Jesus falou sobre a relação próxima que mantém com o atacante Cristiano Ronaldo. O treinador foi abordado na saída do hotel onde a delegação está hospedada para a Liga das Nações.

Declarações sobre o contato com o atacante

Questionado pela equipe de reportagem do canal NOW sobre a iminente aposentadoria do astro da equipe, o técnico respondeu de forma direta. “Falo com o Cristiano Ronaldo todos os dias”, declarou o treinador.

A resposta bem-humorada evidenciou a proximidade entre os dois profissionais portugueses, mesmo durante o período de concentração para os compromissos internacionais.

Preparação para a Liga das Nações

A seleção portuguesa realiza período de treinamentos para o confronto diante da seleção dinamarquesa. O jogo é válido pela 3ª rodada do Grupo A4 da Liga das Nações.

A delegação trabalha focada no duelo para manter o bom aproveitamento e assegurar a liderança da chave no torneio continental.