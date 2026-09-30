Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus se encontraram, na última terça-feira, 29, no hotel da seleção portuguesa, em Malmo, na Suécia. A reunião aconteceu após o atacante se irritar por sequer sair do banco no duelo contra a Noruega, no último domingo, 27. A informação foi revelada pela RTP e confirmada pelo jornal A Bola.

De acordo com o jornal, a conversa entre o jogador e o técnico de Portugal correu bem. A reunião, inclusive, deixou sensações positivas de que o episódio desconfortável tenha sido superado.

Em um primeiro momento, o camisa 7 de Portugal teve a indicação de que não jogaria contra a Noruega, em Oslo. Posteriormente, o treinador informou ao atleta que o colocaria na segunda etapa para atuar por cerca de 30 minutos. Cristiano chegou a aquecer, mas não entrou em campo.

“Até tinha combinado com ele e disse “vou te meter no jogo na última meia hora”, mas o jogo não estava pedindo isso. Gonçalo Ramos estava bem, tinha feito um gol, teve outro anulado, senti que não era o momento de mexer no Gonçalo Ramos. O jogo foi passando, e deixou de ser o momento de entrar o Cris e sim de entrar mais um jogador para garantir o equilíbrio e o resultado”, afirmou o treinador ao Canal 11.

Após o final do jogo, Cristiano não escondeu a irritação, deixou o gramado imediatamente e se dirigiu aos vestiários. Desde o episódio, porém, o atacante não treinou com a seleção portuguesa, realizando apenas exercícios na academia. A situação reacendeu as discussões sobre o papel do atleta como capitão de Portugal, segundo o jornal.

Próximo jogo de Portugal

A seleção portuguesa volta a campo na próxima quinta-feira, 1º de outubro, contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca.